Yvetta Kornová propadla alkoholu a žila na ulici: Teď se vrací na obrazovky

Zdroj: Profimedia

Sestra zpěváka Jiřího Korna, Yvetta Kornová, bývala ještě před čtyřiceti lety velkou hvězdou a přecházela z role do role, pak se v jejím životě ale něco změnilo. Začala pít a cizí jí nebyly ani drogy. Kvůli závislostem skončila dokonce na nějaký čas na ulici. Nakonec se ale zvládla znovu postavit na nohy. Nyní ji čeká svatba a návrat na televizní obrazovky.

Když se Yvetta Kornová před mnoha lety objevila ve filmech jako Přijela k nám pouť anebo My z konce světa, diváci se ihned zamilovali nejen do jejího talentu, ale také do její roztomilé dětské tvářičky. Jenže jak herečka dospívala, v jejím obličeji už onu jemnou dívenku poznával málokdo. Yvetta Kornová totiž postupně propadala závislosti na alkoholu a postupně také drogám.

Vzali jí děti

Právě kvůli užívání drog jí úřady odebraly děti. „Drogy začaly být i doma, dobrovolně jsem si je nechala píchnout. Brala jsem je rok a půl. Po půl roce fetování mi vzaly úřady všechny tři děti,” vyprávěla Kornová v pořadu 13. komnata. „Prostě mi je vzali, protože jsem se nezachovala správně jako matka a vzala jsem si drogu. Honzíkovi bylo rok a půl, Terezce bylo asi 5 a Kačence 4. Dostala jsem je zpátky do péče za dva roky,” pokračovala ještě.

Život na ulici

Ztráta dětí ale nebyla tím jediným, s čím se herečka musela ve svém životě potýkat. Kvůli alkoholu přišla i o střechu nad hlavou. Právě to dnes ovšem považuje za zajímavou zkušenost, ze které mohla čerpat při natáčení seriálu Společně sami, ve kterém ztvárnila právě roli bezdomovkyně. „Když mi Tomáš Magnusek nabídl roli bezdomovkyně, měla jsem obrovskou radost. Jeden čas jsem sama byla na ulici, takže to mám zaryté v kůži,” svařila se v rozhovoru pro iDNES herečka, která momentálně bydlí kousek od Náchoda a ve volném čase vypomáhá v domově důchodců.

A daří se jí i v osobním životě. Má už několik let partnera, se kterým dokonce chystají sňatek. „Plánujeme takovou bláznivou svatbu. Jen my dva a dva svědci. Říkali jsme si, že si je možná vybereme na ulici mezi bezdomovci. Říkala jsem vždycky, že podruhé se budu vdávat až v sedmdesáti. Ale asi to zkusím dřív. Možná už příští rok,“ dodala ještě.