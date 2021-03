Žádost o ruku! Bezděková bude štěstím bez sebe, Lambora má pro ni důkaz lásky

Marek Lambora a Andrea Bezděková se snažili svoji lásku tajit, ale marně. Nakonec vše stejně prasklo. Oba jsou do sebe bláznivě zamilovaní a vypadají, že nikoho jiného k životu nepotřebují. V budoucnu by si měl herec ze Slunečné modelku dokonce vzít. Alespoň tak praví karty.

Vypadá to, že po milostných peripetiích našla Andrea Bezděková konečně toho pravého. Marek Lambora je pro ni podle karet osudovým mužem a podle vědmy Graciely jim vztah vydrží.

„Budou plánovat i dítě. Mají tady úplně nový začátek života. On je přelétavý. Teď by se měl usadit, to vidím. Slíbil věrnost. Mělo by jim to vydržet. Láska tam je,“ čte z karet profesionální kartářka.

V budoucnu by se měli dočkat i potomků. „Vidím tam dvě děti, které budou vychovávat,“ zjišťuje Graciela prostřednictvím karet.

Podle karet hrdličky čeká svatba

A plánují svatbu? „Do budoucna ano. Zatím jim to tak vyhovuje. Je tam cesta, následně překážky, ale on ji o ruku požádá,“ zakončuje svoji věštbu.

Herec v minulosti chodil s hereckou kolegyní Šárkou Vaculíkovou, ale vztah se rozhodli ukončit. Někoho by mohlo zmást, že Bezděková je úplně jiný typ, než Vaculíková. Lambora pro to má vysvětlení.

„Já v ženách nic nehledám. Nejdůležitější je pro mě, abychom si rozuměli, abychom se měli čemu smát a abychom měli stejný pohled na svět. Po fyzické stránce žádný vyhraněný typ nemám. Je to pro mě hlavně o napojení,“ prozradil v rozhovoru pro televizi Prima Lambora.

Láska by se měla hýčkat, tvrdí herec

Napojit se na Bezděkovou se mu dle všeho povedlo skvěle. I proto se snažil vztah s ní utajit, jelikož soukromí je pro něj důležité.

„Soukromí je podle mého jedna z nejdůležitějších věcí, kterou každý máme a tak si myslím, že je důležité si ho chránit a bedlivě střežit. A tak tomu je i u lásky. Měla by se hýčkat, opětovat, přijímat, ale hlavně chránit,“ napsal na svůj Instagram herec.

„Proto jsme si s Andreou chtěli dopřát to malé tajemství v podobě soukromí, abychom se mohli mít pro sebe jen my dva. Pomalu jsme uvažovali o tom, že bychom to světu chtěli sdělit a radovat se veřejně,“ dodal. Pro nikoho to však nebylo překvapení, jelikož veřejnost už to nějakou dobu tušila.