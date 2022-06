Hana Zagorová je konečně doma: Bojuju a je to čím dál lepší

Zdroj: Czech News Center, a.s./Martin Sekanina / CNC / Profimedia Stáhnout Hi-res

Hana Zagorová pořádně vyděsila své nejbližší i fanoušky, když před dvěma týdny skončila po kolapsu v péči lékařů. Nyní už je hvězda v domácím prostředí a nemůže si vynachválit starostlivého manžela Štefana Margitu, který jí v nemocnici velice chyběl.

Hana Zagorová před dvěma lety prodělala covid a následky si bohužel nese dodnes. Zpěvačka dlouhé roky bojuje s vážným onemocněním krve a právě koronavirus její diagnózu velice zhoršil.

Poslední kolaps byl z nedostatku minerálů a výsledky krve ukázaly veliký zánět v těle zpěvačky. Naštěstí se během pobytu v nemocnici podařilo dostat stav Zagorové pod kontrolu a mohla se vrátit domů ke svému milovanému manželovi.

"No je to něco jiného, když se probouzím ráno vedle Štefíčka, než když mi hned po ránu dělali odběry krve," přiznala Hanička v rozhovoru pro Showtime.

Povinné hovězí

"Musím říct, že jsou tam senzační doktoři i sestřičky, bylo o mě postaráno nádherně. Kdybych chtěla lhát, tak řeknu, že je to všechno báječný a hned zítra můžu udělat koncert. Není to ještě tak, ale bojuju a je to čím dál lepší," svěřila se Hana Zagorová výše zmíněnému webu. Lékaři jí na nemoc krve doporučili konzumaci červeného masa, z toho ale zpěvačka nadšená není.

"Doporučili mi hovězí maso, fuj. Když mi to ale udělá dobře, tak to sním. Dneska mě čeká hovězí polívka, Štefan uvařil vývar, on je vážně úžasný," vychválila Zagorová svého milujícího muže, se kterým ihned po návratu domů oslavila třicetileté výročí svatby.

"Štefan si dal prosecco, ne celou láhev, ale jednu skleničku a já jsem si taky dala, ale jen loka. Je báječný mít vedle sebe takového hodného člověka," dodala zpěvačka, která rozhodně neztrácí dobrou náladu a už nyní se těší na vytváření nové desky, kterou má v plánu začít tvořit, jakmile jí to zdravotní stav dovolí.

Zpěvačka se po dvou týdnech v nemocnici vrátila domů