Zagorová a Margita slaví třicet let výročí: Zpěvačku z nemocnice zatím nepustí

Hana Zagorová minulý týden prodělala již druhý vážný kolaps. Naštěstí díky rychlému zásahu lékařů se dostala zpěvačka včas do nemocnice a dnes je její stav stabilizovaný. Štefan Margita nyní prozradil, že jeho manželce nezpůsobil problém pouze úbytek minerálů.

Hana Zagorová před dvěma lety prodělala covid a od té doby bojuje s nepříjemnými následky. Zpěvačka trpí již dlouhé roky paroxysmální noční hemoglobinurií, což je onemocnění krve projevující se zvýšeným rozkladem krvinek a koronavirus jí tuto nemoc opět rozjel.

"Nevím, jak by to dopadlo, kdybych nebyl doma," svěřil se vyděšený Štefan Margita Blesku krátce poté, co jeho milovanou manželku odvezli do nemocnice po nečekaném kolapsu. Naštěstí záchranná služba přijela k Zagorové do dvou minut a lékařům se rychle podařilo stav hvězdy stabilizovat.

Margita nyní za svou ženou dochází i několikrát za den a odvolal kvůli ní i účast v divadelní hře. "Vzhledem k situaci jsem bohužel nucen odvolat svoje účinkování v inscenaci Káťa Kabanová v Národním divadle. Zdraví mojí ženy je a bylo vždy na prvním místě," napsal operní pevěc na sociální síti.

Zápalový syndrom v těle

Ačkoliv to zprvu vypadalo, že Hana Zagorová zkolabovala kvůli nedostatku minerálů, výsledky krve ukázaly jinou diagnózu.

"Ty kolapsy tentokrát nezpůsobily jen ty minerály, ale to, že vzniknul nějaký zápalový syndrom v těle, kde, když přijela záchranka, tak zjistili, že měla osmatřicet stupňů horečku. Odebrali jí krev a zjišťovali, co se děje, a vlastně zjistili, že je to určitě zápalový syndrom v těle," prozradil Štefan Margita zmíněnému webu.

Stav zpěvačky se ale prý naštěstí po týdnu v nemocnici konečně zlešuje. "Včera paní doktorka říkala, že ty hodnoty klesly," dodal hudebník, který měl v pondělí naplánovanou oslavu třiceti let manželství s Hankou, tu ale musí o pár dní ještě odložit.

Třicet let manželství

"Zítra je to přesně 30 let, co jsme si řekli své ano! Zlatíčko moje, děkuju za všechny ty nádherné chvíle a za každý den strávený po tvém boku. Jsi ten největší poklad, který jsem mohl od pána Boha dostat. Ať už jsi brzo doma a můžeme to společně oslavit. Miluju tě. Tvůj Štefan," napsal Štefan Margita dojemné vyznání své manželce.

Ačkoliv se v poslední době šuškalo o jakési manželské krizi mezi Zagorovou a Margitou, slova Štefana všechny tyto fámy jasně vyvrací.

Nezbývá než dvojici popřát krásné výročí a doufejme, že jej budou moct brzy oslavit společně.

Margita se velmi těší, až oslaví se svou Haničkou třicetileté výročí svatby