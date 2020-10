Co dělali v karanténě? Zagorová s Margitou mají velké plány

„Najednou přijde koncert a já budu chtít určovat, jaký bude program. Nevím, jestli mu to nebude vadit,“ tvrdí. Z toho Margita obavy nemá. „Popáci jsou zvyklí, že si udělají vlastní program, a pak si dělají na pódiu, co chtějí a co uznají za vhodné. To já nemůžu, já můžu maximálně režisérovi odporovat tím, že řeknu, že se v tom necítím,“ vysvětluje Margita, pro kterého to bude tentokrát jiné.

Před koncertem se oba rozcvičují doma. „Je to takový rituál, který praktikuji celý život. A možná proto jsou moje hlasivky v dobrém stavu,“ myslí si zpěvačka, která je ráda, že už je konečně zdravá.