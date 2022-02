První setkání Margity se Zagorovou: Odpálkovala ho, myslel si, že je namyšlená

Hana Zagorová a Štefan Margita

V poslední době na tom není jedna z našich nejoblíbenějších zpěvaček po zdravotní stránce dvakrát dobře. Po prodělání koronaviru ji bohužel stále trápí následky. Naštěstí má po boku muže, který by jí už pěknou řádku let snesl modré z nebe. Jen díky němu to zvládá.

V poslední době na tom není jedna z našich nejoblíbenějších zpěvaček po zdravotní stránce dvakrát dobře. Po prodělání koronaviru ji bohužel stále trápí následky. Naštěstí má po boku muže, který by jí už pěknou řádku let snesl modré z nebe. Jen díky němu to zvládá.

Hanka Zagorová a Štefan Margita patří k našim nejstabilnějším párům, proto nikoho nepřekvapilo, že když skončila nedávno Hanka v nemocnici kvůli následkům po koronaviru, Štefan chodil jako tělo bez duše a snažil se pro svou životní partnerku udělat vše, co bylo v jeho silách. Poprvé Margita Zagorovou zaregistroval v jeho rodném městě, kde Hanka koncertovala. Lidé šíleli a Margita nevěřil vlastním očím. Chtěl se s ní poznat blíž. Margita řekl, že ji obdivuje, ale nezajímalo ji to Jejich seznámení nezačalo zrovna růžově. Hlavně tedy pro Margitu. Setkali se tváří v tvář poprvé na schodech Národního divadla a on jí tehdy řekl, že ji má moc rád a že ji obdivuje. Hanka byla v šoku a vůbec nevěděla, jak reagovat. Řekla mu prý něco jako - opravdu? Štefan si začal myslet, že je namyšlená a chtěl své snažení o ni vzdát. Nakonec to ale přece jen vyšlo, protože se Margita nevzdal a o Haničku písničku bojoval. Ona sama na seznámení s ním ráda vzpomíná. „Jsem šťastná. Pokud bych měla vrátit čas, ráda bych prožívala znovu své dětství. A pak den, kdy jsem se seznámila se Štefanem," prozradila pro idnes.cz. Od prvního rande patří neodmyslitelně k sobě Vzali se 6. června roku 1992 a od té doby patří neodmyslitelně k sobě. Neprovázejí je skandály, rozchody ani nevěry. Jak Hanka říká, na Štefana si počkala. Po manželství s baleťákem Vlastíkem Harapesem byl Margita její další velkou láskou. „Štefan mi stál za to čekání. Je to člověk mého života. Na druhou stranu vím, že musíte o svůj vztah pečovat, aby byl v harmonii," řekla zpěvačka, proč jim to dlouhá léta klape. Také se spolu nenudí. Ve Španělsku koupili nemovitost, takže tráví u moře hodně času. Navštěvuje je tam i rodina, která je dost početná. Jim to ale nevadí, mají rádi společnost. Kromě toho i rádi a často cestují. Itálie, Francie, Dubaj, to jsou jejich oblíbená letoviska. Hanka se nyní musí šetřit, proto je pro ni dovolená na oblíbených místech to pravé.