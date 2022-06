Zagorová s Margitou konečně oslavili výročí: Pěvec svou ženu zahrnul květinami

Zdroj: Profimedia

Hana Zagorová se vrátila domů z nemocnice a čekalo na ni vskutku romantické přivítání. Štefan Margita si nachystal pro svou milovanou manželku obří pugét růží a nechybělo ani zpěvačky oblíbené "šampíčko".

Hana Zagorová strávila poslední dva týdny v péči lékařů. Zpěvačka náhle zkolabovala ve svém bytě, naštěstí byl ale u ní její manžel Štefan Margita a díky rychle přivolané pomoci se lékařům podařilo její stav rychle stabilizovat.

Hvězda měla nedostatek minerálů a mimo jiné test krve ukázal zánět v těle. Kvůli pobytu v nemocnici musela Zagorová odložit také oslavu výročí sňatku s Margitou, po návratu domů si to ale hrdličky vynahradily.

Operní pěvec čekal na svou ženu čekal s velikou kyticí růží a uvařil její oblíbené jídlo.

Zákaz růží kvůli infekci

"Nejdřív mě přivítalo třicet krásných růží ve váze, protože 6. června jsme měli se Štefanem 30. výročí svatby. Krásně voní, pořád si k nim čichám. Chtěl mi růže přinést už do nemocnice, ale páni doktoři to zakázali kvůli možné infekci. No a potom Štefan navařil pravý maďarský perkelt s tarhoňou, takže jsem si báječně pochutnala," popsala Hana Zagorová webu ahaonline.cz.

Zpěvačka si dokonce na oslavu dopřála i malý doušek svého oblíbeného pití. Zatím je ale dle svých slov raději opatrná.

"Otevřeli jsme také prosecco, já si ale jenom usrkla. Ještě se bojím. A vlastně jsme celý zbytek dne propovídali a večer se v televizi dívali na Marečku, podejte mi pero. Užívali jsme si moc, že jsme zase konečně spolu doma. Dneska je krásně, tak si uděláme dýchánek na balkoně," dodala Zagorová, kterou z nemocnice raději vezli na vozíčku. "Oni se ale jistili, co kdyby náhodou, chápu to," vysvětlila Hanička. Nezbývá než zpěvačce popřát mnoho zdraví a rychlý návrat na koncertní pódia.

Hana Zagorová je konečně doma