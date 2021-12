Zagorová a Ztracený přišli s netradičním duetem, chtějí zachránit letošní Vánoce

Zdroj: Profimedia

Hana Zagorová sice bojuje už delší dobu se zdravím, i přesto ale statečná hvězda zvládla nahrát s Markem Ztraceným pro své fanoušky vánoční duet. Píseň sklízí obrovský úspěch a během pár dní ji viděly stovky tisíc lidí.

Hana Zagorová se minulý rok nakazila covidem a od té doby bojuje s nepříjemnými zdravotními problémy. Zpěvačka trpí postcovidovým syndromem a nedávno prodělala kolaps, který mohl dopadnout fatálně.

Od té doby se stav Zagorové naštěstí zlepšil natolik, že se rozhodla přijmout nabídku na natočení duetu s Markem Ztraceným.

"Právě jsme nahráli na YouTube novou vánoční písničku, kterou jsem nazpíval s legendární zpěvačkou Hankou Zagorovou! Je to takový malý hudební pokus o záchranu letošních Vánoc, o kterých nám teď tvrdí, že by taky nemusely být. Doufám, že to, o čem v písni zpíváme, bude platit a hlavně, že se vám bude líbit," uvedl zpěvák novou píseň na Instagramu.

Hana Zagorová je zpět

Vánoce jako dřív dodávají lidem naději

Duet Vánoce jako dřív si lidé okamžitě oblíbili. Během dvou dnů má na Youtube skladba téměř 350 tisíc zhlédnutí a čísla stále rostou.

Haně Zagorové k úspěchu ihned gratuloval její milovaný manžel Štefan Margita. "Nádherný duet veliká gratulace, zlatíčko," napsal operní pěvec své ženě na Instagram.

Fanoušci pod videem na Youtube na vánoční skladbu doslova pějí ódy a doposud nemá jediný dislike. "Moc krásná písnička. Dává mi naději, že Vánoce zase budou jako dřív. Je moc milá, dojemná a krásná. Nádherná fakt," nešetří posluchači chválou. "Úžasné, normálně mi to vehnalo slzy do očí. Vím že to má vše smysl a Vánoce budou," shodují se lidé v komentářích.

Je to ten nejhezčí dárek

Marek Ztracený je z reakcí svých fanoušků nadšený. "Za jediný den se naše nová vánoční píseň dostala téměř k 300 000 uším a snad i srdcím. Díky za všechny ty reakce. To, že se vám líbí, je pro mě ten nejhezčí dárek! Nechci mluvit za Hanku, ale tuším, že to platí i u ní," poděkoval Marek Ztracený na sociální síti.

Obrovským úspěchem další skladby zpěvák dokázal, že si nedávné ocenění v anketě Český slavík rozhodně zaslouží.

Vánoce jako dřív sklízí úspěch

