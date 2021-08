Když se řekne Avengers: Jméno mají od superhrdinky, kterou jste nemohli vidět

Zdroj: Falcon

Pod pojmem Avengers si většina z nás představí postavy jako jsou Kapitán Amerika, Iron Man nebo třeba Thor. Je jich ale mnohem více a vy to možná jen nevíte. A to není vše! Existuje spousta zajímavostí, které jste o této partě superhrdinů nevěděli a možná byste měli.

Tým superhrdinů založila Janet van Dyne nebo také Wasp, která byla sice zmíněna v filmu Ant-Man, ale nikdo ji jinak nikdy neviděl. Bohužel se svého vlastního filmu ještě nedočkala, i když dala svých kolegům jméno. Dle původního scénáře však ve filmu být měla a hrála by ji bývala Eva Longoria.

Podobně na tom byl i Hulk, který je sice stěžejní postavou, ale původním členem Avengers byl jen na chvíli. V jednom příběhu totiž naštvaný opustí tým, aby do něj mohl nastoupit Kapitán Amerika.

Za největšího záporáka a nepřítele Avengers je považován Ultron. Mnohem nebezpečnější je však Kang, který umí cestovat v čase. Ten partu ohrožuje už od roku 1964, ale na filmovém plátně se neobjevuje. Marvel na něj totiž nemá práva.

Je větší zloduch Ultron nebo Kang?

To takový zloduch Ultron je založen na postavě ze seriálu Captain Video. Ta se jmenuje Makino a je známá už z 50. let. Vymyslel ho autor Roy Thomas.

Už v roku 1966 se mezi superhrdiny objevil černoch, což by dnes jistě všichni s nadšením kvitovali. Jeho jméno je Černý panther. Příběh s ním sice není tak slavný jako ty ostatní, neznamená to ale, že by nebyl dobrý. Navíc se jako jeden z prvních komiksů dotkl tématiky afroamerického hnutí za občanská práva.

Možná byste měli vědět, že by filmy Avengers nikdy neexistovaly, kdyby se více četly a prodávaly komiksy. Takové komiksové romance se dokonce prodávaly tak bídně, že byly zrušeny. Šlo například o Love Romances and Gunsmoke Western.

V Avegers se objevil i David Letterman

A to se snažily upoutat i díky slavným televizním osobnostem. V jednom z nejdivnějších příběhů Avengers se objevil i David Letterman, slavný komik a moderátor noční show.

Takový Spider-Man nebyl členem týmu dobrých čtyřicet let. Nakonec se tak stalo až roku 2004, kdy ho do něj přidal autor Brian Michael Bendis. Předtím se snažil začlenit už několikrát, bohužel však bezúspěšně.

U filmu je fajn, že se chová jako samostatný příběh. Pokud vám tedy některý z nich unikl, budete i tak vědět, o co jde a Avengers si užijete. Film byl navíc tak úspěšný, že společnosti Marvel Entertainment vydělal více než milión amerických dolarů.



