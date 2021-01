Zákaz vycházení v ČR: Na Silvestra slavíme venku? A co se dál mění?

Vláda chce opět prodloužit nouzový stav o měsíc! Ten byl zatím schválen do 23. prosince a aktuálně platí druhý nejvyšší stupeň opatření proti šíření koronaviru.

Na Malostranském náměstí v Praze se pak sešlo přes den několik desítek odpůrců nouzového stavu! Demonstraci svolali poslanci Lubomír Volný a Marian Bojko, kteří byli dříve členy strany SPD.

Jan Blatný chce ve středu vládě navrhnout přesun celé České republiky do nejtvrdšího stupně 5, a to již od pátku 25. prosince! To by znamenalo, že den po Vánocích dojde opět k zavření všech obchodů kromě potravin, lékáren či drogerií, a obnovení zákazu vycházení od 21 hodin! Komunisté hodlají sice podpořit prodloužení nouzového stavu, žádají ale výjimku na Silvestra!