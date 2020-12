Zákaz vycházení v Čr: Jaká jsou nová pravidla a kam a kdy smíme či nikoliv?

Jak je to tedy se zákazem večerního vycházení? Vláda s účinností ode dne 18. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hodin zakazuje volný pohyb osob v době od 23:00 hod. do 04:59 hod!

Jsou však určité výjimky, kdy můžete nařízení porušit.

Jedná se o:

1. Cestu do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti či rozvážkových a zásobovacích služeb.

2. Neodkladné cesty, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách, z důvodu ochrany života, zdraví, nebo majetku.

3. Venčení psů do 500 metrů od místa bydliště a cest zpět do místa svého bydliště.

Omezen ale není jen pohyb přes den, podobná pravidla platí i pro denní časy, platí zde ale také hned několik výjimek!