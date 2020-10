Zákaz zpívání? Vtipy o nových pravidlech nouzového stavu bourají internet!

Roman Prymula vystřídal minulý týden Adama Vojtěcha na postu ministra zdravotnictví a ihned začal úřadovat. Nová nařízení jsou ale terčem vtipů, vybrali jsme ty nejlepší z nich!

Nový ministr se od začátku svého nástupu do funkce netajil tím, že hodlá zpřísnit aktuální restrikce kvůli koronavirové pandemii a nevylučoval vyhlášení nouzového stavu.

Jak Prymula řekl, tak udělal a od pondělí 5.10 nouzový stav skutečně opět začne platit. "Je třeba říct, že vyhlášení nouzového stavu neznamená, že bychom tu zaváděli opatření, která tu byla na jaře. Mohou mít nějaký ekonomický dopad, ale rozhodně to nebudou opatření, která by vedla k zavírání podniků a obchodů, ujistil Prymula veřejnost.

Velmi přísná jsou ovšem nařízení ohledně hudebních akcí, ty jsou totiž dle ministra nejvíce rizikové pro přenos viru. Opatření se týká muzikálů či oper. Na tiskové konferenci po jednání vlády Prymula oznámil, že bude omezen také počet lidí, kteří spolu mohou v restauraci sedět u stolu. Od pondělí bude limit šest lidí!

Podivné ovšem je, že místa jako bazény, posilovny či akvaparky budou moci fungovat bez omezení!

Pravidla, ve kterých se lidé příliš nevyznají a považují je za nedomyšlené se samozřejmě ihned staly terčem různých vtipů. My jsme pro vás vybrali to nejlepší z českého internetu na téma nouzový stav! Pojďte se s námi pobavit do naší galerie!