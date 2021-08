Jiný život díky Zátopkovi: Václav Neužil si během natáčení našel novou zálibu

Zdroj: Profimedia

Václav Neužil si během natáčení nového českého snímku Zátopek sáhl na dno. Kvůli roli musel podstoupit náročný trénink anebo si také ostříhat vlasy. Díky Zátopkovi se mu ale také v lecčem změnil život. Oblíbil si například jednu aktivitu, kterou spousta lidí nenávidí.

Jsou role, o kterých se říká, že přicházejí jen jednou za život. A možná to je i případ Václava Neužila, jež ve svém nejnovějším snímku ztvárnil legendárního atletika Emila Zátopka. Úkol to pochopitelně nebyl jednoduchý, Neužil však prokázal neuvěřitelné odhodlání a po hlavě se vrhl do náročného tréninků. Je více než jasné, že ujmout se takové role skrývá i mnohé obavy.

Léta běhu

Legendární česká atlet Emil Zátopek vynikal hlavně v běhu, a proto se musel Václav Neužil pustit do náročného tréninku. Kvůli roli dokonce běhal několik let. „Absolvoval jsem intervalový trénink, který mimochodem před lety vymyslel a zavedl Emil Zátopek. Běhal jsem i delší tratě, osmi, desetikilometrové tratě. Absolvoval jsem kruhový trénink. A to všechno několik let. S pauzami, pochopitelně, protože film se odkládal,” prozradil Václav neužil pro Kafe.cz, jak probíhaly jeho přípravy na natáčení.

„Byl to pro mě velký zážitek a cesta do sfér, kde bych se nikdy neocitl, nebýt toho, že hraju Emila Zátopka,” pochvaloval si ještě proces, který předcházel natáčení. Ten byl sice náročný, Neužil si z něj ale odnesl mnohé.

Cesta do Emilovy duše

Přestože Neužil kvůli své životní roli sportoval mnohem více, než byl zvyklý, a během svých výkonů se leckdy dokonce přibližoval k samotnému Zátopkovi, atletika jej úplně nechytla. „Nepokračuji v ničem z toho, to bylo opravdu jen proto, abych se dostal do Emilovy duše, abych pochopil princip vytrvalostních běžců,” přiznal Neužil, avšak přiznal, že si z natáčení přece jen něco odnesl.

„Běh v mým životě určitě zůstane, i když už ne v takové razanci, jako když jsem byl v tom největším zápřahu,” pochlubil se ještě Neužil s tím, co se díky filmu Zátopek stalo jeho zálibou.

Václav Neužil si kvůli roli Zátopka zažil své: