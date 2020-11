Zavražděná Nina jako posel dobra: Rodina chystá velké věci!

"Drazí přátelé, Má milovaná sestra Nina nás v pátek navždy opustila. Když nám umírala babička v Dánsku, pomáhaly jsme s Ninou v tamním domově pro seniory. Ninu fungování zařízení velice oslovilo a chtěla, abychom spolu postavily domov, který by byl na podobném principu, i tady v Česku. Do tohoto projektu byla velice zapálená, proto mě představa, že už jej nikdy nebude moci přivést k životu, ničí. Spolu s našimi rodiči a Nininými nejbližšími přáteli bychom tedy chtěli postavit právě takový rodinný domov důchodců, nesoucí její jméno, kde každý nalezne pochopení a lásku, kde bude neustále co dělat a kde každý najde své místo. Pokud by se nám zadařilo, domov by byl sdílen se školkou, aby se mohly navzájem potkávat různé generace. Tím by se splnil Ninin sen. Sen, který nejlépe vystihuje, jaká Nina byla. Sen, který chceme šířit v co největší míře mezi co nejvíce lidí. Abychom to mohli uskutečnit, budeme od vás ovšem potřebovat pomoc. Budeme vám vděční, pokud nás podpoříte, budete tuto sbírku sdílet mezi svými přáteli nebo nám pomůžete radou, tipem, kontakty či jakýmkoliv jiným způsobem. Každý příspěvek bude cihlou k postavení snu, díky kterému bude Nina moci pomáhat ostatním, i když už není mezi námi," napsala sestra Niny H. dojemný vzkaz na Facebook a lidé se ihned začali skládat!

Na domov seniorů nesoucí jméno nevinné oběti vraždy se během jednoho dne vybralo bezmála dvanáct milionů a částka nadále stoupá!

Pokud by jste taky chtěli Nině přispět na její nesplněný sen, můžete kliknout zde a pomoci rodině dokončit to, co kvůli předčasné smrti talentovaná dívka už bohužel nestihla…