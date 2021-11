Miro Žbirka a jeho láska Kateřina: Byli spolu 35 let, zpočátku svůj vztah tajili

Zdroj: Profimedia

Bezmezně se milovali, byli si navzájem oporou a stáli vedle sebe až do úplného konce. Manželství zpěváka Mekyho Žbirky a jeho o patnáct let mladší manželky Kateřiny bylo takřka prototypem ideálního svazku. Zpočátku to na idylku přitom vůbec nevypadalo. Když spolu dvojice začala v osmdesátých letech randit, Kateřina Mira kvůli věkovému rozdílu tajila před rodiči i kamarády.

Ona akorát dokončovala střední školu, on už byl ženatý a měl dceru. Přesto se jejich cesty protly, Kateřina se do Mira Žbirky zamilovala a on zase do ní. A i když by si tenkrát mohl kdekdo pomyslet, že jde jen o náhlé vzplanutí, které vyhoří stejně rychle, jako se vznítilo, Miro a Kateřina všem dokázali, že to spolu myslí vážně. Krátce po jejich seznámení Kateřina otěhotněla a v roce 1988 si pak partneři řekli své „ano”. Ještě předtím ale museli čelit mnohým nástrahám.

Velké tajemství

Mira Žbirku a Kateřinu dělil patnáctiletý věkový rozdíl a zpočátku dvojice tedy svou lásku skrývala. „Byla jsem realistická až pragmatická, uměla jsem si představit, že to nemusí dopadnout. Tajila jsem to i před rodiči. Možná i rok, protože obecná představa o showbyznysu je, že je zkažený. Dlouho to věděla jen moje kamarádka Markéta. A pak ještě kamarád, s nímž jsem šla za Mekym pro studentský časopis dělat rozhovor, který nikdy nevyšel,” nechala se před lety slyšet Katka v rozhovoru pro Ona Dnes.

Postupem času ale oba věděli, že budou muset jít s pravdou ven. Kateřina zároveň chtěla svého milého představit rodičům, i když si nebyla úplně jistá tím, jak budou reagovat. „Nebyli rádi. Neznali ho, báli se, že s ním odjedu na Slovensko. Pak mi řekli: Tak ho přiveď. Meky byl hrozně nervózní, ale dopadlo to bezvadně. Dnes na něj máma nedá dopustit,” svěřila se ještě manželka Mekyho Žbirky.

Meky své lásce vyznal city tím nejkrásnějším způsobem

Že Miro bral vztah s Kateřinou vážně, dokázal své lásce písní Catherine, kterou právě pro svou nastávající manželku napsal. A možná že právě tato píseň i jejím rodičům ukázala, o co Mekymu šlo. „Dnes se až divím, protože už chápu, jak těžké to pro Katčiny rodiče muselo být. Byl pravděpodobný scénář, že jednoho z nás zamilovanost přejde, když jsme bydleli přes 300 kilometrů od sebe. Já jsem ale o tom vztahu nepochyboval. Ohlásil jsem se, že přijdu požádat o ruku, a její rodiče nás nepřesvědčovali, jestli si to ještě nechceme rozmyslet, natož aby mi vyhrožovali,” vzpomínal Miro podle Expresu na to, jak se přístup Katčiných rodičů k němu tehdy změnil.

Miro strávil se svou manželkou Kateřinou krásných 35 let. Z jejich lásky vzešly také dvě děti. Kateřinu byla po jeho boku do úplného konce. Miro Žbirka zemřel 10. listopadu 2021 na zápal plic.