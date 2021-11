Miro Žbirka a jeho náhlý skon: Manželka vyvrací spekulace o zpěvákově smrti

Zdroj: Profimedia

Českou i slovenskou hudební scénu zasáhla ve středu večer nesmírně smutná zpráva. Legendární zpěvák Miro Žbirka totiž nečekaně odešel na věčnost. V poslední době bojoval s různými zdravotními problémy a ještě před měsícem sdílel fotografii z nemocničního lůžka. Nakonec podlehl opakovanému zápalu plic.

Atlantída, 22 dní, Biely kvet a spousta dalších. Slovenský zpěvák Miro Žbirka během svého života vytvořil několik nesmrtelných hitů, díky kterým se dostal do povědomí celého Česka i Slovenska a které mu přinesly statisíce fanoušků. Nejen ty, ale také jeho kolegy a blízké zasáhla ve středu 10. listopadu nesmírně smutná zpráva. Zpěvák Miro Žbirka totiž zemřel. Ještě před měsícem na sociální síti sdílel snímek z nemocnice, ze kterého však nebylo patrné, jak špatně na tom legenda slovenské hudby je. „Přátelé, dostihl mě nějaký zákeřný bacil a skončil jsem na infuzích. Posílejte energii, budu ji potřebovat,” napsal k fotografii zpěvák. O několik týdnů později přišla zpráva o jeho náhlé smrti.

Covid to nebyl

Manželka Mekyho Kateřina Žbirková byla se svým manželem až do posledních chvil a snažila se mu dodat sílu. Jak uvedla pro eXtra.cz, příčinou smrti zpěváka byl zápal plic. S tím Meky bojoval v minulosti již vícekrát. Když se mnozí dozvěděli, že Žbirka zemřel v důsledku respiračního onemocnění, pochopitelně spousta z nich začala spekulovat o tom, zda nešlo o koronavirus. To ale manželka hudebního velikána vyvrátila. „Ne, covid ne… Zápal plic, už to měl víckrát a tentokrát to nedal,” nechala se slyšet Kateřina Žbirková.

35 let spolu

Vztah Mira Žbirky a jeho manželky Kateřiny byl vždy krásný. Přestože je dělil velký věkový rozdíl, manželé pro sebe byli jako stvoření. I proto spolu byli úctyhodných pětatřicet let a rozdělila je až zpěvákova smrt. Miro byl kdysi již jednou ženatý, a to s první ženou Helgou. Svazek ale moc dlouho nevydržel a i když se jej oba snažili zachránit, manželství nakonec skončilo rozvodem.

Jen rok po rozvodu se Miro oženil s Kateřinou. V té době už byla Kateřina těhotná s jejich prvním společným potomkem. Měky měl děti celkem tři. Z prvního manželství dceru Denisu, z toho druhého pak Lindu a Davida. Na světě tak po sobě nezanechal jen úžasné skladby, ale také milující rodinu.

Zdroj: Youtube