Zbyněk Drda ze SuperStar: 17 let od vítězství přišel o fanynky i bujnou kštici

Zdroj: Profimedia

Psal se rok 2006, kdy v televizi rezonovala třetí řada talentové soutěže Česko hledá SuperStar a jejím vítězem se stal nenápadný blonďáček, který oslnil fanoušky právě svou skromností a plachostí. Co je s ním dnes sedmnáct let po soutěži?

Když vyhrál před sedmnácti lety pěveckou soutěž mladých talentů Česko hledá SuperStar nenápadný blonďák Zbyněk Drda, mnozí se divili a neprorokovali mu dlouhou kariéru. Zbyněk ale překvapil, a jak se zdá, zpívá dodnes.

Bohužel ale vzhledem ke své povaze nikdy nebyl dravý a v showbyznysu se na rozdíl od svých kolegů jako je třeba Sámer Issa nebo Ben Cristovao příliš neprosadil. Nedělal totiž žádné průšvihy, vyhýbaly se mu skandály a ani nespolupracoval s žádnými světovými producenty. I přesto na soutěž rád vzpomíná.

Na SuperStar i dnes velmi rád vzpomíná

„Byla to dobrá škola a určitě nám to všem pomohlo. Byli jsme mladí a všichni nás znali. Když chce někdo začít s hudbou, SuperStar je určitě skvělá možnost, jak se odrazit. Ale pak také záleží na tom, co bude dál po soutěži, jak na sobě člověk bude pracovat, protože na to ho nikdo nepřipraví,“ řekl před časem webu životvčesku.cz.

Drda stále zpívá a čas od času se objeví i na nějaké společenské akci. Možná byste ho ale nepoznali, protože vypadá úplně jinak než v roce 2006. Marně byste hledali nevinný obličej či blonďatou bujnou kštici. V obličeji zpěvákovi totiž přibylo pár vrásek, na očích má dioptrické brýle a vlasů mu dost ubylo. Zato úsměv, kterým odbourával fanynky, je stále stejný.

Na současné hudební talenty, ani na další série SuperStar, se však Drda nedívá, protože doma nemá televizi. Když se k nim ale dostane přes kulturní akce, rád je podpoří.

Kromě zpěvu se věnuje také produkci

"Určitě tam talentovaní lidé jsou, pokud chce někdo zpívat a nemá možnosti, jak kariéru odstartovat sám, tohle je určitě dobrá volba,“ svěřil svůj názor na talentové soutěže.

Během covidu přičichl Zbyněk i k produkci, takže kromě zpěvu se věnuje i této činnosti, což ho zcela naplňuje. Nyní má však ještě jednu aktivitu, rekonstruuje svůj pražský byt, garsonku, kterou před lety koupil jako investici.

"Ještě to nemám všechno hotové, ale pracuji na tom, abych pak mohl byt pronajímat. Já si chci pak najít něco mimo město v přírodě, kde bude klid. Nevím, kde přesně, ale kvůli pracovním povinnostem asi někde na okraji Prahy. Je to otázka ještě několika měsíců. Když si potřebuji odpočinout, odjedu na statek k bratrovi, kde manuálně pracuji a je tam klid."

Drda přiznal, že miluje děti a mrzí ho, že vlastní ještě nemá. Tak snad se bývalé hvězdě SuperStar zadaří a brzy mu bude dělat radost takový nevinný blonďáček, jakým byl i on sám.