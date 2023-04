Svědectví ze vztahu: Úsměvy Sabiny jen naoko a totální ignorace od Muradova

Zdroj: Profimedia

Účastnice loňské řady Love Island přiznala po několikaměsíčních spekulacích vztah s úspěšným zápasníkem MMA Makhmudem Muradovem. Pro všechny bylo překvapením, když pár týdnů po návratu z ostrova lásky vyměnila svého partnera Zbyňka za bývalého Moniky Bagárové. Sabina už měla ovšem jasno o tom, koho chce už delší dobu.

Mladičká brunetka svým chováním rozdělila internet na dvě poloviny. Jedna část žen chápe, že propadla kouzlu úspěšného zápasníka, druhá část jí za odkopnutí mladého Zbyňka nemůže přijít na jméno.

Sabina chtěla úspěšného muže

Po návratu z reality show Love Island se staly ze Sabiny a Zbyňka celebrity. Hrnuly se na ně nabídky různých spoluprácí a také pozvánky do dalších projektů. Právě Zbyněk, který ve vile často trénoval s boxerskými rukavicemi, dostal nabídku na zápas v MMA od organizace Clash of the Stars. Urostlý sportovec už za sebou měl pár zápasů v amatérském MMA, a tak se netajil tím, že by si rád zápas v této organizaci vyzkoušel.

Toto jeho rozhodnutí se ovšem nelíbilo Sabině. Ta prozradila v rozhovoru pro Evropu 2, že nechce, aby byl Zbyněk spojovaný s takovou organizací jako je Clash of the Stars. Po celou dobu rozhovoru naznačovala, že to je pod jejich úroveň. Zmínila, že pokud by dostal Zbyněk nabídku například od organizace Oktagon, tak by ho v jeho rozhodnutí podpořila.

VIP společnost

Není se tak čemu divit, že Sabina kouzlu Muradova lehce podlehla. Právě po jeho boku nyní obráží prestižní galavečery bojových sportů, na kterých sedí na předních místech a ve VIP části. Na jednom z takových galavečerů se potkal nový pár Sabina a Muradov i se Zbyňkem. V únoru na sebe expartneři narazili na akci organizace KSW v Liberci. Zatímco tanečnice dorazila po boku Muradova, Zbyněk přišel s vítězi loňského Love Islandu Kryštofem a Denisou.

"Sabina si užívala pozornost po boku Muradova. Když na ni ovšem nemířil žádný z fotografů, působila docela znuděně," prozradil člověk, který se galavečeru také účastnil. "Muradov tam měl plno známých, se kterými se hojně bavil, Sabině se moc nevěnoval. Zatímco tam většinu času posedávala sama, Zbyněk se s partou z Love Islandu fotili s fanoušky a užívali si večer."