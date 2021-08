Porotce ze StarDance Zdeněk Chlopčík klame tělem: Jeho věk mnohé překvapí

Zdroj: Profimedia

Další řada populární show StarDance …když hvězdy tančí se nezadržitelně blíží. Již brzy se budou známé české tváře snažit zaujmout nejen diváky, ale také porotu, jejíž součástí bude již tradičně i uznávaný tanečník Zdeněk Chlopčík. Obávaný porotce je mezi fanoušky pořadu velmi oblíbený a prostřednictvím StarDance jej diváci na obrazovkách sledují již patnáct let. Zdá se ale, jako by Chlopčík snad ani nestárl. Jeho skutečný věk by totiž uhodl zřejmě jen málokdo!

Po roční pauze se diváci konečně dočkají další, v pořadí již jedenácté řady veleúspěšné show StarDance, v níž se známé české osobnosti po boku profesionálních tanečníků snaží zapůsobit na diváky i porotu. A právě jedním z porotců je i tanečník Zdeněk Chlopčík, kterého publikum díky jeho svéráznosti a bezprostřednosti zbožňuje, účastníci z něj naopak mají respekt. I proto je Zdeněk Chlopčík jednou z nejvýraznějších tváří soutěže a jako jediný z porotců se objevil ve všech odvysílaných řadách.

Jeho skutečný věk je překvapením

Mnozí si však jistě všimli, že se Zdeněk Chlopčík za oněch patnáct let téměř vůbec nezměnil. Tanečník totiž prakticky nestárne a asi jen málokdo by řekl, že v příštím roce oslaví již 65. narozeniny. Chlopčík je již několik let šťastně ženatý s bezmála o dvacet let mladší tanečnicí Brigitou, při pohledu na manžele by si ale věkového rozdílu v podobě takřka dvou desetiletí možná nevšimlo ani pozornější oko.

Nová řada se blíží

Jak uvedla Česká televize, v jedenácté řadě soutěže StarDance se diváci mohou těšit na takové hvězdy, jakými jsou například Simona Babčáková, Jan Cina, Pavel Trávníček, Marika Šoposká či Mirai Navrátil. Pořadem budou již tradičně provázet Tereza Kostková a Marek Eben.

„Když jsme se při posledním finále loučili s diváky a vyhlásili roční pauzu, nečekali jsme, v jak složité době budeme vstupovat do jedenácté řady. Nyní existuje hned několik scénářů, jak bude nový ročník probíhat. Sledujeme i situaci v zahraničí, například v BBC se soutěž loni konala bez diváků, změny se týkaly moderace i poroty. My ale stále doufáme v živé publikum, byť samozřejmě budeme postupovat dle platných bezpečnostních opatření. Co mohu slíbit je, že opět vytvoříme neopakovatelnou atmosféru, jakou oplývá každý ročník,“ nechal se v prohlášení České televize slyšet její generální ředitel Petr Dvořák.

Manželé na sociálních sítích často sdílí společné fotografie: