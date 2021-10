Druhý Pavlásek: Zdeněk Godla ve StarDance naštval diváky a vykolejil Ebena

Zdroj: Česká televize

Jeden z tanečních párů nové řady populární show StarDance tvoří i herec Zdeněk Godla a tanečnice Tereza Prucková. Snad všem bylo od začátku jasné, že právě Godla v úspěšné relaci svým bezprostředním chováním způsobí pořádný poprask a dostane diváky do kolen. Jenže jak se zdá, na některé bylo jeho vystupování až trochu moc. Do svízelné situace dokonce dostal i samotného moderátora Marka Ebena.

Herec Zdeněk Godla na sebe poprvé upozornil ve veleúspěšném seriálu Most! z produkce České televize a od té doby se mu pracovní nabídky jen hrnou. Během let se stal jednou z nejvýraznějších osobností českého šoubyznysu, a tak se nelze divit, že se jej produkce rozhodla dosadit i do populární taneční show StarDance …když hvězdy tančí. Zdeněk Godla se s ničím nemazlí a zkrátka narovinu říká, co si myslí. Mnozí z fanoušků pořadu jej ovšem měli plné zuby hned po odvysílání první epizody.

Dramaturgický omyl?

Nejenže se diváci s největší pravděpodobností v sobotu večer rozčilovali u televizních obrazovek, ihned po skončení první epizody vzali sociální sítě útokem. „Lituju Terezku, s kým musí tancovat. Taková výborná tanečnice. Komentování pana Godly vtipné nebylo vůbec,” napsala jedna z divaček pod příspěvek na oficiálním Instagramu pořadu StarDance. „To snad nebylo ani vtipné,” přitakávala jí další.

„Myslím, že angažovat tohoto pána byl dramaturgický omyl značně snižující mimořádně vysokou kulturní úroveň vynikajícího pořadu. To, že není schopen zapamatovat si jméno 1 ze 4 porotců, notabene, když je dnes velmi pravděpodobně nevidí poprvé, je mimo moje chápání,” rozčiloval se další z diváků na sociální síti. Jak se tedy zdá, diváci na přítomnost Zdeňka Godly reagují obdobně, jako před lety na taneční kreace a chování komika Lukáše Pavláska. I když někteří Godlu zařazují ještě níže než zmíněného komika. „Lidé tady píší, že je jak druhý Pavlásek, ale to fakt ne. Lukáš Pavlásek byl sice kopyto, ale byl neuvěřitelně vtipný a bral to s pokorou. Pan Godla bohužel shazuje celý tento pořad a člověk si cítí trapně za něj,” vysvětlovala své pocity uživatelka sociální sítě.

Moderátor v úzkých

Kromě diváků byl v jeden moment pořádně zaskočený i sám moderátor pořadu Marek Eben. Ten je za svou kariéru zvyklý na ledasco, když se však zeptal Godly, zda už na sobě někdy měl podobnou růžovou košili, jako měl právě během prvního tanečního večera, dostal se do velmi ošemetné situace. Bezprostřední Godla mu totiž řekl, že „by musel hrát někde nějakého homosexuála”. A Eben úplně nevěděl, jak si s odpovědí poradit. „Nevím, co bych si s tím počal. Jestli mám říct, že máš pravdu, nebo nemáš pravdu, protože teď je to tak nebezpečné, ta doba. V každém případě bych si nerad kvůli takovému malému rozhovoru zničil kariéru,” řekl se smíchem opatrný Eben.

Z vystoupování Zdeňka Godly ve StarDance jsou diváci značně rozčarovaní: