Zdeněk Godla bude ve StarDance chybět: Diváci vzpomínají na jeho hlášky

Zdroj: Česká televize

Jednou z nejvýraznějších osobností letošní řady StarDance …když hvězdy tančí byl bezesporu herec Zdeněk Godla. Ten se po tanečním parketě proháněl s tanečnicí Terezou Pruckovou, většina diváků však s jeho tanečními výkony nebyla úplně spokojená, pro některé byl herec dokonce trnem v oku. Během čtvrtého večera pak obdržel od poroty nejméně hlasů a musel soutěž opustit. Jak se ale zdá, mnohým bude právě Godla ve StarDance chybět.

Bezprostřední herec Zdeněk Godla na sebe poprvé upozornil svou nepřehlédnutelnou rolí v dnes již legendárním seriálu Most!. Od té doby se mu pracovní nabídky jen hrnou a diváci sympatického herce zbožňují. Hlavně pak díky jeho perfektnímu smyslu pro humor. I možná díky tomu se dostal do jedenácté řady taneční show StarDance. Jenže zpočátku jej drtivá většina diváků nemohla vystát. A na oficiálním Instagramu soutěže to dali Godlovi jasně najevo.

Herec se podle nich dostatečně nesnažil, a dokonce svým vystupováním prý degradoval úroveň pořadu. S každou další epizodou bylo ale znát, že si Godla dával opravdu záležet a jeho taneční kroky se díl od dílu stále zlepšovaly. K tomu navíc herec diváky vždy pobavil svými hláškami. Možná o to více teď všechny mrzí, že si Godla se svou taneční partnerkou Terezou Pruckovou v dalších epizodách již nezatančí. Na konci čtvrtého večera totiž obdrželi nejméně hlasů a museli tedy soutěž opustit.

Zdeněk Godla diváky baví

O pořádný poprask se Godla postaral hned během prvního tanečního večera. Tančil totiž v růžové košili a moderátor Marek Eben se jej po skončení vystoupení ptal, zda na sebe košili podobné barvy už někdy předtím oblékl. Na to mu ale herec odpověděl, že „to by musel hrát někdě nějakého homosexuála”. A Ebena tak dostal do úzkých. Moderátor totiž vůbec netušil, jak si s odpovědí poradit a jak z ní nějak kulantně vybruslit. „V každém případě bych si nerad kvůli takovému malému rozhovoru zničil kariéru,” řekl jen poměrně nervózně Eben.

Bude chybět

A podobnými hláškami bavil diváky i všechny přítomné Godla i v dalších epizodách. Je jasné, že jeho smysl pro humor bude nyní mnohým chybět. Nenávistné reakce, které se na adresu Godly na sociálních sítích od prvního dílu objevovaly, rázem vystřídaly komentáře plné lítosti a stesku.

„Velmi si vážím působení pana Godly v soutěži. Čiší z něj opravdovost, upřímnost, srdečnost. Věřím, že zboural v lidech spoustu předsudků. Vážím si toho, jakou píli a vůli prokázal. Děkujeme,” napsala na sociální síti jedna z divaček. „Ach jo, je mi to líto, měla jsem vás hrozně ráda. Vždycky jsem se s vámi zasmála,” přidala se další. „Byl jste skvělý a strašně jste se zlepšil v tanci,” uvedl další s z komentujících.

Zdeněk Godla a Tereza Prucková opustili StarDance: