Zdeněk Godla o účasti ve StarDance: Měl jsem strach, chtěl jsem to vzdát

Další, v pořadí čtvrtý pár, je odhalen. V jedenácté řadě soutěže StarDance si zatančí Zdeněk Godla s Terezou Pruckovou. Herec známý ze seriálu Most! taneční pořad nikdy neviděl a nabídku dlouho zvažoval. Dle svých slov měl velký strach a chtěl to vzdát. Nakonec ho ale motivovala manželka.

Před pár měsíci dostal Zdeněk Godla nabídku, zda si nechce zatancovat ve StarDance. Zprvu ale rozhodně neměl jasno, zda na účast kývne.

„Ze začátku jsem měl velký strach. Chtěl jsem to vzdát. Pak jsme o tom ale hovořili s manželkou a ta mě namotivovala. Řekla mi, že se musím překonat. Případně, i kdyby to nešlo, si alespoň budu moct říct, že jsem se snažil,“ vypráví Godla.

Jednotliví účastníci vědí, kdo ve StarDance účinkuje, ale neví, s kým budou spárovaní. Pro všechny je to následně překvapení. Godla je však s taneční partnerkou velmi spokojený.

Budu ho muset rozhýbat, říká jeho taneční partnerka

„Jsou zatím skvělé, já jsem z toho setkání šťastný,“ říká radostně svoje pocity. Určitou představu, kdo by s ním mohl tancovat, měl, a ta se splnila dle jeho očekávání. „Myslím, že mým představám přesně odpovídá charakteristika Terezy,“ pokračuje spokojený Godla.

To Tereza si nejprve nemyslela, že s Godlou bude tancovat, ale později už to vytušila. „Zdeněk je rozhodně kus chlapa a budu ho muset rozhýbat! Asi úplně neví, do čeho jde, protože StarDance neviděl,“ práskla na něj profesionální tanečnice.

„O to větší je to výzva! Důležité je, že do toho chce jít naplno a že se těší. Myslím si, že to bude fajn, Zdeněk je moc milý,“ myslí si Prucková, která s Godlou bude mít spoustu práce. Mezi další páry patří Simona Babčáková a Martin Prágr, Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík a Jan Cina a Adriana Mašková. Informace přinesla Česká televize.

