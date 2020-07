Fanoušci teskní po herci z Ulice. Celé měsíce nikdo netušil, že zemřel!

Tvář Zdeňka Hesse jste mohli na obrazovkách vídat pravidelně, a to v seriálu Ulice, kde hrál rýpavého štamgastu Lojzu Navrátíka. Celý štáb nekonečného seriálu na něj vzpomíná s láskou. Jestli někdo šířil pozitivní atmosféru, byl to právě on.

„Smutná zpráva pro Ulici. Ve věku 79 let odešel do hereckého nebe představitel Lojzy Navrátílka Zdeněk Hess. O skonu herce informoval až nyní pražský Divadelní ústav. Bylo nám ctí s ním dlouhá léta spolupracovat,“ píší na facebookové stránce seriálu.

Zdeněk Hess je po smrti

Zdroj: Česká televize/Pavla Černá/ČSFD

„I přes nelehký životní osud přicházel do ateliérů vždy s úsměvem, s těžkostmi se statečně pral. Nikdy na něj nezapomeneme. Čest jeho památce, upřímnou soustrast jeho blízkým,“ vzkazují. Chybět bude nejen štábu, ale i fanouškům.

„Upřímnou soustrast rodině a pozůstalým. Lojza k Ulici patřil, měla jsem ráda jeho rýpání. Bude o štamgasta míň,“ myslí na něj jeho příznivci. Během Ulice se mu žádných větších televizních rolí nedostalo. V minulosti si zahrál třeba ve filmech Devatenáct klavírů, Návštěva staré dámy nebo Hrobník.