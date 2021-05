Bavič Zdeněk Izer: Ztloustnul, má plnovous a prudí své posluchače

Už je to nějaký ten čas, co se naposledy bavič a imitátor Zdeněk Izer objevil na televizních obrazovkách. Nyní se totiž kameře striktně vyhýbá a živí se tím, že objíždí firemní večírky s vlastní zábavnou show. Ne vždy ale na jeho představeních zábava je.

Své by o tom mohla vyprávět skupinka žen, která nedávala pozor a hlučela na svém firemním večírku, zatímco měl Izer vystoupení. Bavič si nejen nebral servítky, ale podle Extra.cz je nazval dokonce spolkem divných holek nebo kvočnami.

Sám přitom vypadá jako bezdomovec. Nechal se zarůst plnovousem, narostlo mu břicho a ucho mu zdobí vzhledem k věku trapná naušnička. Vychování také mnoho nepobral, jinak si nelze vysvětlit jeho slovní útok na účastnice večírku, které si dovolily nechovat se jako ve škole při vyučování a mlčet, než se Izer vypovídá.

Nadávky na účastnice večírku

„Děvčata, nebudem se přeřvávat. Tenhleten spolek divných holek. Ty kvočny. Zkuste cintat potom. Ještě chvilku. Vydržte to, nebo běžte do pr…! Protože kolem vás by to třeba někoho zajímalo a vy tady furt melete pantama,“ vykřikoval dle Extra.cz na skupinku žen, které se chtěly bavit na svém valstním večírku po svém.

Jak na to reagoval majitel firmy, který ho jistě za nemalé peníze objednal, není známo. Ale asi nijak, protože bavič nelenil a v hejtování zaměstnankyň pokračoval.

„Ty seš úplně vymletá, viď? Už to nepij ani ředěný. Běžte si sednout k vodní dýmce a tam si cintejte. Fakt je to zbytečný,“ zaměřil se na jednu konkrétní ženu z publika.

Slušnost by neškodila

Každopádně je jeho chování za hranicí vší slušnosti, ale jak je vidět, na atraktivitě to televizní ikoně devadesátých let nijak neubírá. Diář má prý stále plný a kšefty se mu jen hrnou. Doufejme tedy, že měl pouze špatný den, protože pokud si takto nechávají nadávat ve více firmách, je to s naším národem opravdu na špatné cestě.

Izerovi nikdo nebere, že ve svém oboru patřil mezi špičku, jeho videa na YouTube jsou stále velmi oblíbená a některé jeho hlášky dokonce zlidověly, ale přece jen by se měl naučit chovat. O to více, že se jednalo o ženské publikum!

V jednadvacátém století už nikdo není zvědavý na to, aby byl nazýván takovými přívlastky, kterými skupinu žen bavič častoval. Obzvlášť, když mají upito a chtějí se na firemní akci bavit. Některým z nich to prý dokonce večírek pokazilo a odešly domů.

Na slavná vystoupení Zdeňka Izera se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube