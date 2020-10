Zdeněk Pohlreich: Známý kuchař musel udělat něco, co nikdo nečekal!

Doba pandemie koronaviru je zlá, jedním z nejvíce zasažených segmentů je ale bezesporu právě gastro! Nařízení vlády už dohnala mnoho drobných podnikatelů ke krachu a lépe na tom nejsou ani vyhlášené podniky!

Krizi zažívá dokonce i vyhlášený "Bůh" českých kuchařů, Zdeněk Pohlreich!

"Tohle už nemá smysl ani komentovat, je to absurdní, co se tu děje. Je to totální selhání systému. Náš obor je mrtvý, je to konec. Stačila zavíračka ve 22 hodin, ale tohle je vlastně lockdown, ne sice nahlas, aby se nikdo ničeho nedomáhal, takže nás nechají jakoby otevřené, ale omezili naše podnikání tak, že už se k nám bojí i normální lidé," řekl nedávno webu Seznam. Jenže situace se od té doby ještě zhoršila a tak musel Pohlreich začít vařit na menu Café Imperial pokrmy, které ještě nedávno sám kritizoval ve svém pořadu Ano Šéfe!