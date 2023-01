Konec špíny a mastnoty: Novou show způsobil Pohlreich televizní skandál

Zdroj: TV Nova

Roky šlapal na paty českým restauracím. Chtěl, aby se tu dalo dobře najíst. Doba katastrofální úrovně pohostinství v Česku je naštěstí už pryč a republiku zaplavilo množství fantastických podniků. Chodit do restaurací už není výsadou elit. Rozhoduje nápad, koncept a kreativita šéfkuchařů.

Zdeněk Pohlreich se padesát let pohybuje v profesionální gastronomii, nyní z doporučení diváků vybere dvanáct restaurací, které budou muset projít jeho zátěžovým testem. Ty nejlepší se utkají mezi sebou v novém pořadu TV Nova Pohlreichův souboj restaurací, který se právě začíná natáčet. Z domovské FTV Prima se tak po letech přesouvá do jiné televize a způsobil tím pořádný poprask.

Neobroušené diamanty

„Za poslední roky se stav české gastronomie proměnil k lepšímu. A tak už se mi nechce jezdit a nahánět ty, co to dělají špatně. Naopak, chtěl bych ukázat nejlepší restaurace. Ne nutně ty nejznámější, nechtěl bych ukazovat ty, které každý zná, které plní stránky médií. Spíš hledáme něco, čemu pracovně říkáme ‚neobroušené diamanty‘, i když řada z nich se již opravdu pěkně blýská,“ vysvětluje koncept soutěže Zdeněk Pohlreich.

Pohlreich pozná kvalitu

Dále pokračuje: „V kuchyni poznáte, jestli je to kvalitní práce, jestli jde o poctivou práci, jestli ti kuchaři vědí, co dělají a dělají to dobře. To se určit dá. Stejně tak se dá určit, jaký servis poskytuje ta daná restaurace, jestli se v ní lidé cítí dobře. A tohle všechno budu hodnotit. Fenomén návštěv restaurací je celosvětová záležitost a jedna z důležitých věcí kultury každé země. Jde o příjemný způsob trávení volného času, něco, co jednoznačně přispívá ke kvalitě života a nemusí být nezbytně vyhrazeno pouze pro elitu. V současné době jsou restaurace oblíbeným tématem konverzace, sdílením prožitků z dovolených a podobně. I to posouvá jejich kvalitu směrem vzhůru, o tom není pochyb.“