Pohlreich a začátky kariéry: U které hvězdy vařil kiwi s řízkem?

„U paní Bohdalové jsme vařili paví oka. Byl to řízek, v němž bylo do závitku zabalené kiwi, to celé přišlo do trojobalu a usmažilo se to. Po rozkrojení to opravdu vypadalo jako paví oko. Nemá smysl se ničemu z toho smát. Byli to miláčci národa a lidi zajímalo, ať dělali v televizi cokoli,“ popisuje, jak to tehdy chodilo.

Dnes úspěšně vede podniky Café Imperial, Divinis a Next door by imperial. Z vlastní zkušenosti ví, jak složité je se vypracovat a uživit sebe i svojí rodinu. „Nejjednodušší je každopádně o peníze přijít. Jinak se samozřejmě peníze vydělávají čím dál tím hůř. Všechny vstupy jsou zásadně dražší než kdy dřív a zřejmě bude ještě dráž,“ říká Pohlreich.