Polívka a Vondráčková posunuli svůj vztah: Starají se o první společný závazek!

Zdeněk Polívka se už nějakou tu dobu objevuje po boku populární zpěvačky Lucie Vondráčkové. Úspěšný MMA zápasník se stejně jako jeho partnerka vyhýbá mluvení o jejich soukromí. Sem tam ovšem udělají výjimku, tentokrát se s pár detaily z ostře sledovaného vztahu svěřil Polívka.

Vztah Vondráčkové a Polívky praskl minulý rok na podzim. Redakce kafe.cz přinesla jako první exkluzivní informace o tomto novém páru. Není ovšem jasné, jak dlouho spolu zpěvačka a o osmnáct let mladší partner jsou. Nějakou dobu se jim dařilo skrývat před fotografy a veřejností.

Kluk od vedle

I přestože patří Polívka mezi elitní československé MMA zápasníky, musí stále chodit i do běžné práce. V pořadu Mixxxer na Óčku prozradil, co ho do zaměstnání žene. „Málokdo to ví, ale i když už dělám MMA celkem na slušné úrovni, ještě pořád k tomu musím normálně pracovat. Takže sem na rozhovor jsem například přišel zrovna po noční. Nejsem zvyklý, jak se říká, dolejzat za sponzorama, i když jednoho mám. Peníze si proto raději vydělám sám.“

Polívka rozhodně nepatří mezi hvězdičky, které by si diktovaly podmínky a soupeře. „Žádného vysněného soupeře do boje nemám. Když chci zápasit, oznámím vedení Oktagonu, že mám zájem o určité datum. Oni mi sami vyberou někoho adekvátního a já dostanu nabídku,“ přibližuje zákulisí bojových sportů.

Závazek se zpěvačkou

S o osmnáct let starší zpěvačkou Lucií Vondráčkovou stále nesdílí společnou domácnost. „Nebydlíme spolu, ale jsem u ní velice často. Na tom vztahu je mimo jiné hezké, že si nemusíme nic říkat. Ono to vždycky všechno tak nějak vyplyne samo,“ chlubil se ukázkovým vztahem s přítelkyní. „Jak jsme se seznámili? To bych si nechal jen pro nás dva. Můžu ale říct, že jsme se tak jako zkontaktovali,“ řekl s úsměvem. Kdo tedy koho ulovil, a jak, zůstává stále záhadou. I když spolu ještě zamilovaná dvojice nebydlí, společný závazek si už našli, pořídili si psa. „Je to fenka Dita, kříženec huskyho a vlčáka, Lucka ji zachránila. Chodíme na dlouhé procházky, i když… Lucka jde třeba i na dvě hodiny, což já vždycky úplně nedávám,“ přiznal se.

Zápasník pochází z velké rodiny, má celkem dvanáct sourozenců. „Je to tak, že mám sedm vlastních sester a jednoho bratra. Z otcova prvního manželství pak mám ještě dva nevlastní bratry a dvě nevlastní sestry, ale ty neznám. Scházíme se poměrně hojně. Je to divočina, ale mám to rád,“ dodal zápasník. Jak to tak vypadá, Polívka je opravdu rodinný typ. Potvrzuje to i fakt, že na divadelní představení své partnerky chodí v doprovodu rodiny, nejčastěji vyráží s rodiči.