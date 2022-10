Zdeněk Polívka se pochlubil Vondráčkovou: První záběry společných chvil

Zdroj: Profimedia

Zdeněk Polívka vyvedl Lucii Vondráčkovou mezi své přátele. Nebyla to ovšem ledajaká schůzka, na večeři dorazily i kamery. Polívka měl totiž tento víkend v německém Frankfurtu důležitý zápas pod organizací Oktagon.

Právě štáb sportovní organizace dorazil natáčet na setkání MMA zápasníka s jeho trenéry, na místo dorazila i zpěvačka a údajná partnerka zápasníka Lucie Vondráčková.

Zapadla do party

V partě přátel MMA zápasníka se pohybuje velmi zajímavá skupinka lidí. Můžete mezi nimi najít třeba úspěšného trenéra Martina Svobodu, který připravoval na bikini fitness závody modelku Hanu Mašlíkovou. Dalším z přátel je například Adam Raiter, účastník reality show Survivor, který se následně utkal v kleci se svým rivalem z ostrova Nathanem.

První společné natáčení

Lucie se po celou dobu natáčení uvolněně smála. Bylo vidět, že se ve společnosti cítí dobře. Zdeňka u jídla dokonce poučila o kultovních hláškách z filmu Tři veteráni. I když se zápasník svěřil s tím, že by si nejraději dal pivo a gulášek, nakonec si v rámci přípravy na zápas musel dát salát. Lucie se ukázala jako skvělá opora, k večeři si dala také zeleninový salát a tak zápasníkovi nedělala chutě na zakázané pokrmy. Jak to tak vypadá, zpěvačka do sportovní party skvěle zapadla. První záběry Lucie a nadějného bojovníka najdete v pořadu Na dohled.