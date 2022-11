Lucie Vondráčková už je součástí rodiny: Polívka ji představil své mamince

Zdroj: Profimedia

Lucie Vondráčková už se svou láskou k o generaci mladšímu zápasníkovi Zdeňkovi Polívkovi nijak netají. Zpěvačka se dokonce na Instagramu pochlubila, že se seznámila s maminkou svého partnera a přidala všeříkající hashtag rodina.

Lucie Vondráčková je poprvé od rozvodu s Tomášem Plekancem po uši zamilovaná. Hvězda sice minulých pár měsíců randila s moderátorem Petrem Vojnarem, jejich vztah ale působil od začátku podivně strojeně a jejich lásce příliš fanoušci nevěřili.

Se zápasníkem MMA Zdeňkem Polívkou je to ale úplně jiné. Vondráčková po jeho boku rozkvetla, neustále se culí jako sluníčko a i když obvykle své soukromí bedlivě střeží, s novým partnerem dokonce neváhá sdílet společné fotky.

Zpěvačka se před pár dny vrátila z Frankfurtu, kam jela doprovodit svého miláčka na zápas a následně došlo na seznámení s potenciální tchyní.

Rodinná večeře v Nymburce

Lucie Vondráčková se Zdeňkem Polívkou a jeho maminkou vyrazila na společný oběd do vyhlášené restaurace v Nymburku a podle fotek první setkání se zápasníkovou rodinou dopadlo na jedničku.

Zpěvačka dopsala k fotce, kterou sdílela ve stories velice milý hashtag rodina, čímž naznačila, že už je nyní součástí klanu Polívků.

Že jsou do sebe hrdličky po uši zamilované, nám ostatně potvrdil i jejich společný kamarád Adam Raiter. "Lucka je hrozně taková milá, něžná, křehká a má toho Zdendu ráda," tvrdí sympatický truhlář, který s dvojicí tráví mnoho času. Nezbývá než popřát dvojici mnoho štěstí a lásky i do budoucích let.

Vondráčková po boku mladšího partnera jen kvete