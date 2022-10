Polívka od Vondráčkové zažil krušné časy: Šikana, smrt otce i problémy se srdcem

Zdroj: Profimedia

Lucie Vondráčková je konečně šťastně zadaná. Informaci, kdo je její nový partner, si nechala ovšem pro sebe. Dlouho se spekulovalo o tom, kdo by mohl novým partnerem být. Zpěvačka měla propadnout kouzlu o osmnáct let mladšímu sportovci.

Talentovaný MMA zápasník Zdeněk Polívka má být nejnovějším objevem zpěvačky Lucie Vondráčkové. Jestli si pod klasickým MMA zápasníkem představíte někoho, kdo neustále vykřikuje do světa, že je nejlepší a toho druhého zničí při vzájemném zápase, tak tento mladík je naprostý opak. Vyznačuje se pokorou a slušným chováním.

Těžký život

Bezmála dvoumetrový, urostlý fighter neměl v životě na růžích ustláno. Ve škole zažil šikanu, zemřel mu otec a kvůli problémům se srdcem mu hrozil konec kariéry. Zdeněk pochází z velké rodiny. Má sedm vlastních sester a jednoho bratra, pak ještě několik nevlastních sourozenců. „Máma si nemohla dovolit dát nám všechno. Nikdy jsem neměl to, co jsem chtěl. Tyhle věci mě ale dost vytvrdily. Velká rodina funguje trochu jinak, je jako smečka. Láska je hodně rozmělněná,“ řekl v pořadu Bez rukavic.

Dále se také podělil o další nelehkou životní zkušenost. „Došlo tam i k nějaké formě šikany. Nebyly to úplně nejlepší okamžiky. Byl jsem kluk bez sebevědomí, dost jsem si to nechával líbit a nedostalo se mi moc zastání,“ svěřil se. Šikana ovšem nebyla to nejhorší, co si v životě prožil. Nikdy neměl pořádně možnost poznat svého otce. „Byl dlouhodobě nemocný, byl ležák a měl alzheimera. Normálního jsem ho snad ani nezažil. Tehdy mi to úplně nedocházelo, ale čím jsem starší, tím více mi chybí. V té době si mamka našla přítele, dnešního manžela, se kterým jsou dodnes. Já si ho moc vážím,“ dodal.

Další z řady sportovců

Zdeněk Polívka není prvním sportovcem, se kterým Lucie Vondráčková randí. S profesionálním hokejistou Tomášem Plekancem má dva syny. V mladí také randila s krasobruslařem Tomášem Vernerem. Zápasník má před sebou velmi slibnou kariéru, ve svých čtyřiadvaceti letech soupeří s těmi nejlepšími fightery z celého světa. Další zápas ho čeká 15. října ve Frankfurtu.