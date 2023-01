Polívka šokoval: Náhlý konec jedné životní etapy, fanoušci viní Vondráčkovou

Zdroj: Profimedia

MMA zápasník Zdeněk Polívka oznámil sportovnímu světu šokující zprávu. Oblíbený zápasník se připravoval na další zápas pod organizací Oktagon, nastoupit do souboje měl už v únoru v Mnichově. Nyní je ovšem všechno jinak, po několika letech opouští svůj gym, zápas tak musel odvolat.

Polívka ani organizace Oktagon bližší informace neprozradili. Co tak vedlo Polívku k zásadnímu rozhodnutí, zůstává záhadou. Výkony zápasníka v kleci byly spíše vítězné, poslední prohru ovšem zaznamenal před zrakem své partnerky zpěvačky Lucie Vondráčkové.

Bojová rodina

"Zdeněk Polívka opouští gym, za který poslední léta zápasil a bez plné přípravy nemůže nastoupit v Mnichově. Zápas proto po dohodě ruší. Na Game Over se můžete těšit na jaro," stálo ve vyjádření, které na své sociální sítě přidala organizace Oktagon. To, že Polívka opouští po letech Cage Warriors Říčany, je pro mnohé záhadou. Se svými trenéry se často ukazoval i mimo bojové prostředí. Se skupinkou bojovníků a trenérů se objevovala velmi často i partnerka Polívky Lucie Vondráčková. V přítomnosti bijcových kamarádů se vždy velmi dobře bavila.

Vyšší cíle

Pro své fanoušky přidal po chvilce mlčení vyjádření i samotný zápasník. "Zdravím všechny své příznivce. Tohle vyjádření je pouze pro vás a pro nikoho jiného! Přemýšlel jsem o tom už dávno, a myslel jsem, že měsíc do zápasu vydržím. Ale věci se mají tak, že změna musela zkrátka přijít okamžitě. Mám stále ty nejvyšší cíle a tento krok byl nezbytný k mému posunu a celkovému růstu. I jako člověka. Tréninky v bývalém gymu mě delší dobu nenaplňovaly a necítil jsem progres. Nastal tedy čas na hledání nového týmu, sparing partnerů, energie, motivace a krve do žil. Na zápas v Mnichově jsem se těšil a mrzí mě to, ale věřím, že mě pochopíte. Děkuji vám za obrovskou podporu a těšte se na novou svobodnou verzi Gameovera v roce 2023."

Stojí za tím Vondráčková?

Pod příspěvkem Polívky se začaly okamžitě vytvářet spekulace o tom, co ho k tomuto rozhodnutí přivedlo. Fanoušci nešetřili ani samotnou Vondráčkovou. "S Vondráčkovou mu narostl hřebínek," objevilo se v jednom z komentářů, další obsahoval například "Zase ta Vondráčková… ta ty sportovce likviduje." S komentářem přispěchala i modelka a partnerka jednoho z nejznámějších MMA trenérů Andrého Reinderse Hana Mašlíková. Ta Polívkovi zanechala vzkaz v podobě smajlíků tleskajících rukou a čtyřlístku. Fanoušci pod jejím komentářem začaly spekulovat o tom, že Polívka zamíří do gymu jejího partnera. Reinders gym má pod sebou ty nejlepší zápasníky, pro Polívku by to tak byla opravdová výzva.