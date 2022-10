Zdeněk Polívka vylíčil přípravy na zápas: Na Vondráčkovou mu moc času nezbývá

Zdroj: David Kundrát/Czech News Center / CNC / Profimedia/Profimedia

MMA zápasník Zdeněk Polívka má před sebou náročnou výzvu. Už za pár dní jej totiž čeká důležitý souboj na Oktagonu. Před zápasem má doslova plné ruce práce a jeho pozornost se upíná jen jedním směrem.

MMA zápasník Zdeněk Polívka se připravuje na důležitý fight se slovenským profesionálem Samuelem Krištofičem, který je fanouškům bojových sportů známý spíše jako Pirát. Polívka nenechává nic náhodě a před náročnou výzvou prochází tvrdým tréninkem. Zápasník pro kafe.cz nastínil, jak příprava na tak důležitý zápas vypadá.

Trénuje dvakrát denně

„Já normálně trénuji, dá se říct, každý den. Ale když je ta příprava, tak trénuji třeba i dvakrát denně a jezdím na čtrnáctidenní kempy do zahraničí. Dva měsíce před zápasem se pak soustředím vyloženě jen na ten zápas a nic jiného neznám. Jen tréninky, jídlo, spánek,” nechal se Zdeněk Polívka slyšet, jak náročná jeho příprava je.

„Jinak co se týče mentální přípravy, tak s tou mi dost pomáhá mé okolí, můj trenér a rodina. Celkově se snažím se udržovat tak nějak v klidu,” dodal ještě zápasník, který i přes podporu blízkých pociťuje nervozitu. Za to je ale rád. „Kdyby ta nervozita nebyla, tak bych si říkal, že je asi něco špatně. Vždy, když cítím nervozitu, tak vím, že je to tak v pořádku. Že mi to naopak pomůže,” vysvětlil zápasník s tím, že právě nervozita a adrenalin zkrátka k podobným zápasům patří.

Nová láska

Jak to vypadá, Polívkům osobním život jde při přípravě na zápas MMA stranou, a tak nemá sportovec ani mnoho času na to být se svou údajnou partnerkou Lucií Vondráčkovou. S tou má podle několika zdrojů tvořit nový pár českého šoubyznysu. „Na akci v Dobříši dorazila Lucie se Zdeňkem ruku v ruce. Celý večer se od sebe nehnuli a pusinkovali se, i když věděli, že je někdo může třeba vyfotit. Byli spolu takhle i v Brně,” popsal pro kafe.cz jeden z očitých svědků. Ani jeden z dvojice se ovšem ke vztahu vyjadřovat nechce. Svou lásku nepotvrdili, ale ani nevyvrátili.