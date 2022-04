Zdeněk Svěrák a jeho životní láska: Boženku chtěl opustit kvůli mladé Slovence

Zdroj: Profimedia

Herec, scénárista a spisovatel Zdeněk Svěrák neměl o ženy nikdy nouzi. Jako fešákovi, který má velké charisma a gentlemanovi každým coulem, mu přímo ležely u nohou. Říká se, že v mládí býval velký proutník. Pojďme si společně představit jeho největší životní lásku.

Zdeněk se v mládí lásce rozhodně nevyhýbal. Několikrát se zamiloval přímo na place a jednou se kvůli románku málem rozvedl s manželkou Boženou, která by si zasloužila za život s ním svatozář.

V roce 1984 se Svěrák zamiloval do slovenské kolegyně Ivony Krajčovičové. Stalo se tak při natáčení filmu Co je vám, doktore? I herečka mu lásku opětovala, alespoň tedy ze začátku. Jejich milenecký poměr trval celé natáčení a neskončil ani po finalizaci filmu. Svěrák do ní byl zamilovaný až po uši.

Svěrák se zamiloval do mladé slovenské herečky

Aby mohli být milenci zase spolu, domluvil jí Svěrák i roli ve filmu Jako jed. Tvrdil režisérovi, že slovenská herečka je jeho múza a s nikým jiným roli jako neherec nezahraje.

„Zdeněk byl neherec, takže nám docela nahrálo do karet, že se do Ivony, která ve filmu ztvárnila jeho milenku Julku Tomčányovou, opravdu zamiloval,“ řekl podle Blesku režisér Vít Olmer.

O aféře se však dozvěděla Svěrákova manželka Boženka, která řekla, že Svěrák s hraním skončí, že ty milostné scény hraje moc opravdově. Svěrák byl ale do Ivony tak zamilovaný, že chtěl rodinu opustit. Naštěstí to tak ale neměla právě Slovenka, která se rozhodla Svěráka opustit.

Ivona se na rozdíl od něj vázat nechtěla

„Naštěstí už to bylo na konci filmu, protože Zdeněk to strašně těžce nesl. Dokonce se s ní přestal úplně bavit. Když jsem jim potřeboval něco vysvětlit, dát pokyny, musel jsem to říkat každému zvlášť. Oni spolu vůbec nemluvili,“ prozradil také Olmer.

Jestli měl poměr i s herečkou Magdalenou Šebestovou, se kterou natáčel film Vesničko má středisková, se jistě neví. Jedno je ale jisté, kráska věděla, jak na něj a Svěrák jí zobal z ruky. To jí zajistilo roli jeho milenky i v několika dalších filmech.

Toho však měla Boženka už dost, rozhodla se, že si na výběr partnerek do filmů posvítí. Udělala to hned v Obecné škole, kde byla do role Svěrákovy manželky obsazena Libuška Šafránková. Tam měla Božena jistotu, že se žádná nevěra rozhodně konat nebude.