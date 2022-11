Smutné plány jednoho velikána: Zdeněk Troška pověsil kariéru na hřebík

Zdroj: Profimedia

Režisér Zdeněk Troška, jak tvrdí, už natrvalo sekl s prací, žádný film nechystá a užívá si období penze. Jen hodně výjimečně opouští svůj barák v Hošticích, a když už k něčemu podobnému dojde, tak ho to prý musí řádně oslovit. Neakceptuje kdejakou ptákovinu, a aby kývl na pozvání a přemístil se z pohodlí domova kamkoli mimo Jihočeský kraj, musí k tomu prý mít sakra důvod. Tím nedávným, kdy vycestoval do Divadla Lucie Bílé, bylo pozvání, aby se tu zhostil role kmotra nové knihy kuchaře a cukráře Josefa Maršálka s názvem Kynuté.

„Rozhodně tu nejsem proto, že bych trávil dlouhé zimní večery nad studiem receptů a jejich amatérskou realizací. Pepa je kamarád, stejně jako Lucka Bílá, oba mám rád, takže když přišlo pozvání přijet mezi tyhle lidi, potěšilo mě to. Knížku jsem omrknul. Je hezká a velká, lehce jsem si v ní zalistoval, ale víc než receptům, se tady budu věnovat svým skvělým přátelům a kamarádům. A o tom ten dnešek a křest publikace pro mne je především,“ vysvětlil pro kafe.cz Zdeněk.

Jak neustále tvrdíte, sekl jste s prací a užíváte si nic nebo skoronicnedělání. Nezasteskne se vám alespoň trošku po minulých velice aktivních režisérských dobách?

„No tak to ani náhodou. Víte, co já teď nejraději a s velikánkou chutí dělám? Vůbec nic, a to umím a jde mi to moc dobře. Dneska jsem tady, protože mě Lucka Bílá a třeba i moje spolukmotry Terezka Bebarová a Andrea Černá ukecaly, abych dorazil, že si vzájemně po letech uděláme radost, popovídáme a užijeme si setkání. Jakmile ale tahle akce skončí, spakuju se a horem pádem mizím opět do šumavských hvozdů. Jo, a abych nevypadal, že jako jen se povaluju, tak prozradím, co každý ví, že rostou, takže se občas seberu a chodím za dary lesa, tedy na houby. Péči o zahradu jsem přenesl na bedra bratra a švagrové, a to jak můj zelinářský, tak i ovocnářský koutek půdy a všichni jsme spokojeni. Oni, protože se zahradě daří a plodí a já, protože se nemusím o zahradnické záležitosti starat,“ uvedl Troška.

Říkáte, že času máte habaděj a lebedíte si. Což ale využít nějakou chvilku k napsání memoárů. Zažil a prožil jste toho dost, takže co se sem tam odpoutat od lenošení a pustit se do pamětí?

„Tak na tohle odpovím krátce a rychle. Do budoucna to vidím tak, že film už opravdu nebude ode mě žádný, filmařina visí na hřebíku a jestli se nechám ukecat na nějaké ty paměti uvidím, ale prozatím to nehrozí,“ dodal Zdeněk Troška. Pro fanoušky je to ovšem smutná zpráva, jelikož to znamená, že snímku od oblíbeného režiséra už se nikdy nedočkají.