Zdeňka Pohlreichová o RAKOVINĚ: Onemocněla, aby začala KONEČNĚ ŽÍT

Zdroj: Profimedia.cz

Už je to pár let, co se Zdeňka Pohlreichová dozvěděla dost krutou diagnózu - onemocněla rakovinou prsu. Cítila se tehdy bezmocná, nemilovaná, nedokonalá. Začala se strachovat, co bude nejen s ní, ale hlavně s manželem Zdeňkem Pohlreichem a dětmi. Myslela si, že je to její konec, ale po nějaké době si uvědomila, že to byl naopak začátek, díky kterému konečně začala naplno žít. A z jejího vyprávění jde až trochu strach. Někdo si může myslet, že se manželka slavného kuchaře dokonce zbláznila, ale bývalá učitelka prý konečně našla samu sebe. Více se dočtete ve fotogalerii.