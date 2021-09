Zdenka Procházková by měla radost: Její netradiční pohřeb všechny překvapil

Zdroj: Martin HyklCzech News Center / CNC / Profimedia

Před několika dny otřásla světem českého filmu smutná zpráva. Legendární herečka Zdenka Procházková ve věku pětadevadesáti let zemřela. Obdivovaná žena mnoha rolí žila výjimečný život a nikdy si úplně nepotrpěla na pravidla a řád. A právě v takovém duchu se nesl i její pohřeb.

Na svém kontě měla nespočet filmových i divadelních rolí, uměla si užívat života, setkala se s absolutními československými hereckými legendami a i krátce před svým odchodem na věčnost myslela pozitivně. Herečka Zdenka Procházková měla fascinující život a její smrt zasáhla mnohé.

Zdenka Procházková vždy jednala podle, jak se zrovna cítila. Byla známá tím, že nevyznávala pravidla a vše zkrátka dělala tak, jak jí to přišlo nejpřirozenější. „Vždycky jsem jedla a pila, když jsem měla chuť nebo hlad a žízeň. Ne tehdy, když k tomu byl určený čas. Žádná pravidelnost v tom nebyla,” říkávala Procházková. A právě jakási volnost byla zcela zřejmá i z jejího pohřbu, který se od ostatních posledních rozloučení v mnohém lišil.

Zdenička má určitě radost

Jedním ze smutečních hostů byla i žokejka a chovatelka koní Martina Růžičková, která se společně s dalšími v posledních měsících o Zdenku starala. Ta přiznala, že měla zpočátku z podoby pohřbu mírné obavy, nakonec byla ale nadšená. „Byla jsem připravená na to, že to bude nekonvenční, což já nemám moc ráda, ale tohleto je překrásně nekonvenční. Je to přátelské, rodinné a Zdenička to určitě vidí a má neskutečnou radost, jak se to povedlo všechno zorganizovat. Měla by radost z toho, kdo jí tam zpívá, jak krásně zpívá. I když nikdy neměla děti, tak měla velkou rodinu,” prohlásila na pohřbu pro Blesk Martina Růžičková.

„Chtěla bych hlavně říct, že mi bylo ctí takovou dámu znát. byla to dáme, velká paní, a každý se za ní otočil,” dodala ještě žokejka.

Přišel i Filip Renč

Jednou z posledních pracovních zakázek Zdenky Procházkové byla role Lídy Baarové ve stejnojmenném snímku režiséra Filipa Renče. I ten se přišel s hereckou legendou rozloučit, položil květinu a pohladil její rakev.

Na Zdenku Procházkovou přišli zavzpomínat i herec a režisér Ondřej Kepka, zpěvačka Jitka Zelenková, Jaroslav Satoranský anebo třeba baletní mistr Vlastimil Harapes.