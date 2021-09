Chtěla ještě poslední roli: Zemřela herečka Zdenka Procházková. Bylo jí 95 let

Zdroj: Profimedia

Ve věku obdivuhodných 95 let zemřela nejstarší česká herečka Zdenka Procházková. Zahrála si v mnoha filmech, svou poslední roli ztvárnila v roce 2019 v komedii Poslední aristokratka. Pár měsíců před odchodem na věčnost ještě toužila po další pracovní nabídce.

Svět českého filmu zasáhla smutná zpráva. Legendární herečka Zdenka Procházková, která v posledních letech ztvárnila například i postarší Lídu Baarovou ve stejnojmenném snímku, ve svých pětadevadesáti letech zemřela. Informoval o tom web CNN Prima News. Na konci života ji trápily vleklé zdravotní obtíže, a to hlavně problémy s páteří, v důsledku kterých byla většina času upoutána na invalidní vozík. Přesto všechno byla neuvěřitelně čilá.

Chtěla si ještě zahrát

Zdenka Procházková si byla dobře vědoma svého vratkého zdraví, po psychické stránce u ní však všechno fungovalo na výbornou. Dokonce byla ještě na začátku letošního roku přesvědčená, že zvládne odehrát další roli. „Proboha, za tři měsíce mi bude 95 let! Proč toho nevyužijete? Sice nechodím, jsem na vozíčku, jinak jsem ale pohyblivá. A hlavně mi to stále perfektně myslí,” vyzývala Procházková filmové a divadelní tvůrce prostřednictvím Aha!.

Připustila ovšem, že jí paměť dávno neslouží tak, jak by měla. „Dvouhodinový monolog se už nenaučím, ale jednohodinový stále ano,” dodala ještě herečka, která chtěla do poslední chvíle hrát. „Je mi trapné se nabízet, ale stálo by za to napsat mi roli na tělo. Nenechte mě takhle umřít! Tak moc chci ještě pracovat!” prosila ještě herečka, která se ovšem další role již nedočkala.

Znala Baarovou, Mandlovou i Schránila

V roce 2016 natočil Filip Renč životopisný snímek o Lídě Baarové, kterou v jejím pokročilém věku ve filmu ztvárnila právě Zdenka Procházková. Zajímavé je, že se Procházková s Baarovou skutečně znala. „Když jsem byla na konzervatoři, tak jsem byla pozvána na večírek, který pořádala Nataša Gollová ke svým 32. narozeninám. A tam jsem poznala i Baarovou, Mandlovou, Hermanovou, Sváťu Beneše nebo Raoula Schránila. Všechny tehdejší hvězdy. Bylo to úžasné. Jsem ráda, že jsem měla tu čest být ve společnosti těchto hereckých hvězd,” vyprávěla před časem Procházková v rozhovoru pro iDNES.

Zdenka Procházková nikdy neměla sourozence ani děti. V životě se dvakrát provdala a zůstávala čilá i po devadesátce. V posledních letech se o ní starali její přátelé, manželé Martina a Jaromír Gajdáčkovi. Právě oni o smrti herečky na sociální síti informovali jako první. „Dnes večer 25. 8. 2021 se naše milá Zdenka Procházková rozhodla, že je čas odejít do divadelního nebe za svými kolegy a přáteli, kteří už tam jsou. Byla to velká osobnost a jsme vděčni za to, že jsme v posledních letech mohli být její přátelé a mohli jí pomáhat,” uvedla Martina Gajdáčková na sociální síti.