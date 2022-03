Volodymyr Zelenskyj a jeho manželka: Krásná Olena plní úlohu první dámy naplno

Zdroj: Profimedia

Celý svět momentálně mluví o válce na Ukrajině a v souvislosti s ní také o ukrajinském prezidentovi Volodymyrovi Zelenském, na kterého mnozí nahlížejí jako na hrdinu. Tomu je velkou oporou hlavně jeho manželka Olena. Svého manžela naplno podporuje a coby první dáma dodává sílu nejen jemu, ale i celé Ukrajině.

Manželi jsou už takřka dvacet let, prošli spolu spoustou těžkých i radostných chvil a vždy si byli oporou. Ani ve snu by je ale nenapadlo, jaké hrůzostrašné události bok po boku prožijí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je společně se svou zemí ve velkém nebezpečí. I když mu bylo nabídnuto, aby se přesunul do bezpečí, rozhodl se ve válce s Ruskem bojovat. Celý svět ho nyní obdivuje za jeho statečnost a také vytrvalost, s jakou otřesný konflikt zvládá. A nejen jeho. V jeho životě má totiž významnou roli i jeho manželka Olena, se kterou má ukrajinský prezident dvě děti.

Odvaha jim nechybí

Olena Zelenská rozhodně nezůstává za svým mužem pozadu a podporuje svou zemi, jak se jen dá. Je velmi aktivní na sociálních sítích, kde pravidelně komentuje dění a snaží se ukrajinskému lidu dodat dostatek síly. „Moji drazí lidé! Ukrajinci! Dnes se na vás všechny dívám. Na všechny, které vidím v televizi, na ulicích, na internetu. Vidím vaše příspěvky a videa. A víte co? Jste úžasní! Jsem hrdá na to, že s vámi žiji ve stejné zemi! Říká se, že spousta lidí je dav. Tohle ale neplatí pro nás. Protože spousta Ukrajinců není dav. Je to armáda,” napsala Olena na svém Instagramu, kde má více jak 2 miliony sledujících, krátce potom, co nepokoje začaly.

Manželka ukrajinského prezidenta svou zemi zároveň vyzývá k tomu, aby byla solidární. Aby obyvatelé nabídli přístřeší těm, kteří jej potřebují. Aby darovali krev pro vojáky a oběti. Jakožto žena s velkým vlivem pronáší k Ukrajincům mnoho vlídných slov, díky kterým všem pomáhá tuto nelehkou situaci překonávat.

Kdo je Olena Zelenská?

Olena Zelenská vystudovala architekturu, více ji ale lákalo psaní, a tak se nakonec stala spisovatelkou a scenáristkou. Pracovala pro produkční společnost Kvartal 95 Studio, kterou v roce 1997 založil Volodymyr Zelenskyj. Právě v ní se dvojice potkala. V roce 2003 si pak řekli své „ano” a přivedli na svět dvě děti – dceru Oleksandru a syna Kyryla. Olena se v roli první dámy zajímá o mnoho aktuálních témat. Věnovala se například genderové problematice anebo prosazovala zdravější stravování v ukrajinských školách.