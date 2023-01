Zemřela rocková legenda David Crosby: Poslední tweet naznačil boj s "nebem"

Zdroj: Profimedia

Fanoušci rockové hudby pláčou. Ve Věku 81 let zemřel zpěvák, kytarista a také jeden ze zakládajících členů kapely The Byrds David Crosby. Smutnou zprávu oznámil americký web Variety, kterému ji sdělila zpěvákova manželka.

Zpěvák a kytarista David Cosby byl v posledních týdnech velmi aktivní na sociálních sítích, kde komunikoval se svými fanoušky a sdílel své myšlenky. O to větším šokem byl pro všechny náhlý odchod hudebníka do hvězdného nebe. Zprávu o smrti Davida Cosbyho oznámil americký hudební web Variety, kterému ji sdělila zpěvákova manželka.

Poslední slova

Co přesně bylo příčinou smrti slavného hudebníka, jeho rodina tají. Oznámili ovšem, že zpěvák v posledních letech bojoval s různými zdravotními problémy. David Cosby ještě ve středu 18. ledna na sociální síti napsal status, který se paradoxně týkal samotného nebe. „Slyšel jsem, že se to místo nadhodnocuje. Je tam hodně mraků,” napsal na Twitteru zpěvák a kytarista, který mimo jiné v prosinci loňského roku uvedl, že by se rád vrátil na pódia a začal zase koncertovat.

Ikona

David Crosby je právem označován za jednu z nejvýznamnějších osobností rockové hudby. Na vrcholu byl hlavně v 60. a 70. letech minulého století, kdy také spoluzaložil legendární kapelu The Byrds. Jeho život ovšem nebyl jen o slávě a koncertování, ale také o vnitřních démonech. David Crosby byl dlouho závislý na alkoholu a drogách, což se podepsalo na jeho zdraví. V roce 1994 například musel podstoupit operaci jater.