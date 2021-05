Zemřel hokejista Marek Trončinský: Zabily ho drogy?

V pouhých dvaatřiceti letech o víkendu zemřel hokejista a bývalý reprezentant Marek Trončinský. Po smrti hokejové hvězdy se začali postupně odkrývat informace o tom, že talentovaný sportovec měl veliké problémy, kvůli gamblingu se dostal do obřích dluhů!

Marek Trončinský byl odchovanec ústeckých Lvů a poprvé si zahrál extraligu v sezoně 2003–2004 za Kladno, kde strávil většinu následujících ročníků kromě krátkodobých hostování v první lize v týmu Berouna a Třebíče.

V roce 2010 si k sobě Trončinského přetáhli Bílí Tygři z Liberce, kde se tehdy mladý obránce chytil. Angažmá na severu Čech mu pak otevřelo cestu do reprezentace, za kterou odehrál celkem 16 utkání.

Poté, co se ukázal Trončinský na mezinárodní scéně, po něm sáhl Chanty-Mansijsk z KHL. V Rusku vydržel necelé dva roky, pak se přesunul do Slovanu Bratislava. Následoval comeback do tuzemska, kde postupně působil v Třinci, Mladé Boleslavi, Pardubicích a Litvínově.

Trončinský měl pověst průšviháře

To, že Trončinský během své kariéry často měnil kluby, mělo své důvody. Jeho disciplína totiž nebyla zrovna ukázková a díky tomu už ho předcházela jeho pověst.

"Pivo si dám rád, to se asi ví. Nebudu říkat, že jsem na něj nikdy nešel. Ale myslím, že je to pořád v nějakých mezích. Když je volno, tak s klukama zajdete," řekl Marek Trončinský v jednom z posledních rozhovorů, který poskytl deníku Sport.

"Nejsem anděl, to říkám na rovinu. Ale na druhou stranu dost věcí, co se o mně říká, je nafouknutých. Je jednoduché říct, že zase v něčem létá Trončinský… Ještě víc to všechno vnímá ale moje okolí, babičky to čtou, máma taky, táta," svěřil se nedávno hokejista se svými pocity v rozhovoru pro Isport.cz.

Před časem se začalo také spekulovat o finančních problémech sportovce, který si údajně měl půjčit nemalé peníze a důvodem byl gambling!

Hokejista bojoval s démony

"Měl talent od boha, ať se postavil k jakémukoliv sportu, šel mu… Ale ten jeho démon ho ničil. Několikrát jsme spolu seděli i mimo kabinu, doporučoval jsem mu léčení z gamblerství a dalších věcí. Ale v nestřežený moment zase uletěl, bylo to silnější než on," prozradil trenér Miloš Holaň výše uvedenému webu.

Právě kvůli závislosti na hazardu se měl dostat Trončinský do velikých dluhů. Ačkoliv sám sportovec nikdy informace nepotvrdil, výpovědi jeho přátel mluví za vše.

Gambling ale nebyla nejspíš jediná závislost, kterou úspěšný hokejista řešil. Podle webu CNN Prima News měl Trončinský užívat drogy a právě tato neřest ho údajně stála život. Zatím ale přesná příčina smrti nebyla zveřejněna.