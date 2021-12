Režisér Sedmilhářek náhle zemřel, příčina jeho smrti je zahalena tajemstvím

Zdroj: Profimedia

V neděli 26. prosince zasáhla filmový svět smutná zpráva. Populární režisér Jean-Marc Vallée, který stojí za mnoha úspěšnými projekty převážně z produkce stanice HBO, totiž právě na Druhý svátek vánoční zcela náhle zemřel během svého pobytu na chalupě poblíž kanadského města Québec. Bylo mu 58 let. Příčina jeho smrti prozatím není známa.

Během svého života natočil několik populárních filmů a seriálů a těšil na na další kariérní úspěchy. Jenže v neděli 26. prosince se stalo něco, co vůbec nikdo nečekal. Známý režisér a filmový producent Jean-Marc Vallée náhle zemřel během vánočního pobytu na své chatě. Informovala o tom agentura AP.

Největší úspěch

Jean-Marc Vallée začínal v 80. letech minulého století, kdy se věnoval hlavně režii hudebních videoklipů. V průběhu let si i ostatní filmaři začali všímat jeho talentu a Vallée se tak dostal k režii větších projektů. Mezi ty nejznámější patří například seriály jako Sedmilhářky anebo Ostré předměty.

Zcela nejvíce na sebe ale upozornil životopisným snímkem Klub poslední naděje s Matthewem McConaugheyem v hlavní roli. Film vypráví příběh elektrikáře, který se v polovině osmdesátých let dozví, že má AIDS a nezbývá mu více než 30 dnů jeho života. Film zaujal nejen diváky, ale také filmové kritiky. Nakonec mu bylo třikrát uděleno prestižní ocenění Oscar.

Jeho odkaz bude žít dál

Z náhlého úmrtí slavného režiséra byli všichni v šoku. Několik z jeho kolegů a přátel krátce po smrti filmového velikána připomnělo, jaký Jean-Marc Vallée byl a co bylo na jeho práci tolik výjimečné. „Jean-Marc Vallée byl brilantní, zuřivě oddaný filmař, skutečně fenomenální talent, který vložil do každé scény hluboce niternou, emocionální pravdu,” uvedli podle webu Variety ve svém prohlášení zástupci televizní stanice HBO, pro kterou Vallée několikrát pracoval. „Byl to také nesmírně starostlivý muž, který investoval celé své já do každého herce, kterého režíroval. Jsme šokováni zprávou o jeho náhlé smrti a vyjadřujeme upřímnou soustrast jeho synům Alexovi a Émileovi, jeho širší rodině a jeho dlouholetému produkčnímu partnerovi Nathanu Rossovi,” stojí ještě ve zprávě.

A právě ani zmíněný producent Nathan Ross nešetřil slovy chvály na svého kolegu. „Jean-Marc stál za kreativitou, autenticitou a zkoušením věcí jinak. Byl to skutečný umělec a velkorysý, milující chlap. Každý, kdo s ním pracoval, nemohl nevidět talent a vizi, kterou měl. Byl to pro mě přítel, kreativní partner a starší bratr. Maestro nám bude velmi chybět, ale uklidňuje mě vědomí, že jeho krásný styl a působivá práce, o kterou se podělil se světem, bude žít dál,” napsal zdrcený Ross.