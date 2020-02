Zemřel Joseph Vilsmaier, manžel Dany Vávrové: Do konce života trpěl její smrtí!

Dana zemřela velmi mladá (bylo jí 41 let) a tak po sobě zanechala dvě holčičky, kterým v té době bylo šest a devět let. Utrpení to bylo pro všechny její známé, rodinu, ale nejvíce trpěly právě její dcery a manžel.

Ten se s její smrtí nikdy nesmířil, jeho manželka navíc zemřela pár dní od jeho narozenin, takže Joseph dokonce kvůli tomu svoje narozeniny neslaví. Bolest nepřešla ani po deseti letech. Pohřbít o třicet let mladší ženu bylo pro něj strašné a zůstal sám na výchovu dvou malých dcer.

Naštěstí se svého úkolu vdovce zhostil na jedničku. Až do konce svého života. Naštěstí jsou dnes děvčata alespoň ve věku puberty.