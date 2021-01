Zemřelá Hana Maciuchová: Milovala ženatého, ale osud jí s ním dítě nedopřál

Zamilovala se do Jiřího Adamíry. O dvacet let starší herec byl pro Maciuchovou osudovým mužem. Byl však v té době ženatý. Byť se oba snažili svoje pocity potlačit, nešlo to. Nakonec skončili spolu. Adamíra měl z předchozího vztahu jedenáctiletého syna, a tak se herečka stala alespoň macechou.

Adamíra však později dostal rakovinu páteře a boj s ní nevyhrál. „Když to potom spělo tak problematicky do konců, tak jsem řvala na ty lékaře, ať mi neříkají nic problematického, protože je to v jejich popisu práce, aby lidem pomáhali,“ uvedla Maciuchová.