Poslední věštba zesnulé Jolandy: Co vyvěštila synovi Rytmuse a Jasminy?

Jolanda nám prozradila, že Sanel bude také muzikant a bude k tomu mít sklony od Boha! "Určitě bude jako jeho otec, čeká ho hvězdná budoucnost." řekla známá kartářka.

Kromě hudební dráhy ale prý bude i pomáhat lidem! "Jeho tatínek, ten Rytmus, to je hodnej člověk. Hodně pomáhá ostatním a ten malej, ten to bude mít po něm. Na to ani nemusím vykládat karty!"

Rytmus se má na co těšit. Pokud bude jeho syn stejný, jako on, výchova malého rebela nebude jednoduchá. Na to jsou ale podle svých slov manželé připraveni, oba chtějí dát Sanelovi maximum. Malé princátko má zkrátka vše na zlatém podnose a nejspíš to i sám v budoucnu dotáhne daleko…