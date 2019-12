Zpěvačka z Roxette zemřela! Osudnou se jí stala rakovina!

Švédská hvězda dosáhla globálního úspěchu v 90. letech díky hitům jako The Look, Joyride a It Must Have been Love. V prohlášení pro média se uvádí, že zpěvačka zemřela v úterý 9. prosince „po 17leté bitvě s rakovinou“.



„Byla jsi po více než 40 let ta nejúžasnější parťačka, jakou jsem si mohl přát,“ řekl kolega Fredrikssonové Per Gessle, druhá polovina dua Roxette. "Svět pro mě už nikdy nebude stejný."