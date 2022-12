Kontroverzní Žena za pultem: Lidem vadila nereálnost, vládě sex

Zdroj: Dorian Hanuš / Právo / Profimedia

Některými milovaný, jinými nenáviděný socialistický seriál Žena za pultem si odbyl svou premiéru už před více jak 45 lety. Příběh o prodavačce Anně Holubové v podání Jiřiny Švorcové dokázal vyvolávat pozitivní i negativní reakce, pravdou však zůstává, že ho svého času sledovali takřka všichni.

Socialistický seriál Žena za pultem před 45 lety ukázal tehdy ještě československým divákům něco, na co vůbec nebyli zvyklí. Popisoval totiž životy prodavaček, které s radostní prodávaly zcela nedostupné zboží v jednom z pražských obchodů, v němž byly naprosto přeplněné regály těmi nejpopulárnějšími lahůdkami. Už kvůli tomu budil seriál negativní emoce, protože ukazoval dobu socialismu mnohonásobně lepší, než byla. Kontroverzní ale bylo i zákulisí.

Roli málem dostala Jiřina Bohdalová

Hlavní postavou celého seriálu je prodavačka Anna Holubová. Pochopitelně si tedy všichni dali záležet na tom, koho do role obsadí. Nakonec ale vyhrála Jiřina Švorcová. Svého času se ovšem spekulovalo o tom, zda za tím namísto jejího hereckého nadání nestála její oddanost komunismu. To ale herečka odmítala.

„Vím, že Dietl uvažoval pro roli Anny Holubové o Jiřině Bohdalové. Zda byla v jeho dalším plánu Hlaváčová jako náhradnice, netuším. Já jsem tu roli dostala, protože mě Dietlovi navrhla dramaturgyně Pospíšilová a Dietl s mým obsazením souhlasil,” uvedla v knize Žena za pultem: Příběh legendárního seriálu a jeho hrdinů.

Zakázaný sex

Pokud divákům bezpochyby něco ze seriálu utkvělo v paměti, pak je to postelová scéna Jiřiny Švorcové a Petra Haničince. Ne však proto, že by byla nějak explicitní, ale proto, že tenkrát vzbudila opravdový rozruch. A to i na nejvyšších místech.

Na to Švorcová ve zmíněné knize rovněž vzpomínala. „Jiřinko, ten seriál je moc dobrý, já vím, že jsi herečka, ale ta postelová scéna… Vždyť si přece jenom členka Ústředního výboru, to nejde,“ kroutil prý hlavou tehdejší náměstek ministra kultury.