Sousedka Marcy ze Ženatý se závazky: Nenávist k Alu Bundovi! Dnes ji nepoznáte

Marcy D'arcy, drsná a škodolibá sousedka Bundových, která nešnášela Ala a nestyděla se to ukázat. Jejich spory se rozšířily i mimo televizní obrazovku a koncem třetí řady se Ed O'Neill a Amanda Bearse nemohli ani cítit!

Nenávist až za hrob, tak by se dal popsat vztah mezi hercem Edem O'Neillem, který se letos objeví v poslední řadě seriálu Taková moderní rodinka, a Amandou Bearse. Čím to vlastně začalo? Jejich chladným vztahem v seriálu? Ano i ne.

Ed O'Neill je stejně jako Al Bunda a jeho druhá nejslavnější postava Jay Pritchett i v reálném životě nevrlý, hubatý a tvrdohlavý. A tak trochu homofob. Amanda Bearse byla vždycky otevřená ohledně své sexuality, během natáčení Ženatých se závazky měla spoustu vztahů. Představa svatby a žen oblečených ve smokingu Edovi přišla komická. Ale to předbíháme.

,,Když v seriálu začala, byla lesba. Homosexuálkou byla hodně dlouho - někdy byla ve vztahu v roli ženy, někdy ne. Byla to ale ženská. A roztomilá."

,,A pak, jak seriál pokračoval - běžel celkem jedenáct let -, se změnila, najednou byla mužnější. Během těch let si prošla několika vztahy. A co je zajímavé - s touhle svou proměnou začala být trošku nerudná."

Bearse na svou svatbu s první manželkou nepozvala pouze dva lidi. Jedním z nich byl Ed.

,,Zeptal jsem se jí, proč jsme já a David Faustino (Bud Bundy z Ženatých, pozn. red.) jediní, kdo nebyli pozváni na svatbu. Řekla mi ,Bylo to těžké rozhodování, ale domnívala jsem se, že ti moment, kdy u oltáře budeme obě ve smokingu, přijde vtipný, i Davidovi, a oba byste se tam chechtali'." Ed to nepopřel.

,,Řekl jsem ,Amando, co je vtipného na dvou ženách ve smokingu, jak jdou k oltáři?' A začal jsem se smát. A ona na to ,Vidíš!' a já řekl ,No, a víš proč se směju? protože je to ku*va vtipný! A nebudu jediný, kdo si to bude myslet'. Takže proto mě nepozvala na svatbu."

