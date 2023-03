Kolečko a ženy: Matkám svých dětí věnoval seriály, co chystá pro Nesvačilovou?

Zdroj: Profimedia

Scenárista Petr Kolečko to sice s věrností ve svém životě příliš nepřehání, ale i přesto na něj ženy stojí frontu. Jeho současná přítelkyně herečka Denisa Nesvačilová si je toho dobře vědoma, proto ho hlídá, seč jí síly stačí.

Casanova českého showbyzynysu Petr Kolečko si na věrného partnera a svědomitého otce nikdy příliš dlouho hrát nevydržel. Své o tom ví jeho první manželka Gábina nebo modelka Aneta Vignerová, ale překvapivě i herečka Denisa Nesvačilová.

Petr Kolečko je neskutečně talentovaný scenárista, který má na svém kontě nejlepší seriály posledních let. Mezi ně rozhodně patří Most! z roku 2019, který ho dostal na výsluní. Každopádně ani předtím Kolečko nouzí o hity netrpěl. Mezi jeho nejlepší počiny patří seriály jako Okresní přebor, Čtvrtá hvězda, Vyšehrad, Lajna nebo Pálava.

Ani jeho filmy pro vás nebudou žádnou neznámou. Dost často se v nich objevuje jeho spolužák a kamarád Jakub Prachař. Řeč je například o filmu z horské prostředí Padesátka či odvážné komedii Vyšehrad:Fylm. Z nejnovějších filmů má prsty ve scénáři k filmům Zbožňovaný, Superžena nebo Nagano - zrození hrdinů. Letní komedii z volejbalového prostředí Přes prsty dokonce podle svého scénáře zrežíroval.

Scenárista má tři děti se dvěma ženami

Poprvé byl ženatý s manželkou Gabrielou Kolečkovou, se kterou má dva syny. Bohužel vztah nevydržel, a i když se scenárista nikdy veřejně k důvodu nepřiznal, spekulovalo se o jeho nevěrách. Přesto dodnes o svém prvním manželství mluví jako o osudovém. Aby také ne, když díky jeho první ženě vznikl jeho nejúspěšnější seriál Most!.

"Z Mostu pochází moje první manželka a hospodu Severka jsem navštěvoval s tchánem. Postavy jsou inspirované skutečnými předobrazy. Tedy některé. To je důvod, proč je to v Mostě. Nenapadlo mě to přesouvat jinam," řekl Kolečko pro Českou televizi.

Pak ale Petr potkal svou další osudovou ženu a matku svého dalšího dítěte, syna Jiříka, modelku a Miss České republiky z roku 2009, Anetu Vignerovou. Ta sice nepatřila mezi naše nejkrásnější Miss a spousta lidí ji přezdívala "ušatá Miss", Kolečka ale okouzlila svým životním příběhem natolik, že o ní napsal seriál.

Most! i Iveta jsou inspirovány Kolečkovými vztahy

Tentokrát jde o slovenský seriál Iveta, který vypráví příběh o dívce, který nápadně připomíná životní cestu jeho bývalé partnerky a matky syna. Že jde o ní, potvrdila i sama modelka.

„Je to inspirovaný mnou a hrozně se v tom vidím. Klobouk dolů jak Petrovi, tak Honzovi Hřebejkovi, jak krásně to zpracovali, protože se nad tím dojímám a to je co říct,“ řekla Aneta Vignerová pro blesk.cz.

Poslední partnerka, se kterou podváděl Vignerovou, herečka Denisa Nesvačilová, se zatím svého seriálu nedočkala. Ale co není, může být, jejich vztah je tak divoký, že by z toho byl docela slušný horor, kde by o krev a uřízlé prsty nebyla nouze.