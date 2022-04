Byl silný, ale měl mraky chyb: Žilková popsala, jaký byl Stropnický manžel

Zdroj: Profimedia

Momentálně prožívá velké zklamání a otřepává se z obrovského šoku, který jí způsobil její manžel. Herečka Veronika Žilková před pár dny oznámila, že ji čeká rozvod. Martin Stropnický jí totiž dost nevybíravým způsobem zčistajasna oznámil, že k ní již láskou nehoří. Herečka cítí obrovskou zradu. Nejen proto, že takovou zprávu v žádném případě nečekala, ale jistě i kvůli tomu, že se ve svém životě pro manžela mnohých věcí vzdala. A ten jí to nyní oplatil tvrdou ranou do srdce.

I když neměla sebemenší tušení o tom, že se v jejím manželství s Martinem Stropnickým něco děje, manžel jí zničehonic zaslal e-mail, ve kterém jí k jejímu překvapení sdělil, že ji již nemiluje. Veronika Žilková nemůže zprávu vstřebat a jak přiznala ve videu na sociální síti, v noci nemůže kvůli nejrůznějším myšlenkám ani spát. A není se čemu divit.

Je to jen pár týdnů, co se Veronika Žilková vrátila i s dcerou Kordulou z dovolené v Dubaji, kam je Stropnický pozval. Rodinnou dovolenou si všichni báječně užili a nic nenasvědčovalo tomu, že by se schylovalo k rozvodu. O to více nepříjemným překvapením pro herečku nečekané oznámení je.

Měl mraky chyb

Veronika Žilková věděla dávno předtím, než si Stropnického vzala, že není bezchybný, a dokonce ji od něj odrazoval i její tatínek Václav Žilka. „Táta hledal pro svoji holčičku, stejně jako já pro Agátu, někoho, kdo ji bude mít hodně rád. Z Martina cítil, že na prvním místě bude mít Martin vždy sám sebe. Poznal to, protože otec byl úplně stejně sebestředný,” napsala herečka ve své loňské knize Dělte dvěma.

Na druhou stranu byl ale Stropnický i člověkem, který byl velmi silný a dokázal si poradit v situacích, ve kterých by si věděl rady jen málokdo. Například ve chvíli, kdy manželům po 198 dnech od porodu zemřel jejich syn Melichar, který se narodil s vrozenou brániční kýlou. Když dvojici lékaři sdělili, že bohužel není jejich synovi pomoci, Veronika Žilková zmizela do divadla, ale Stropnický u chlapečka zůstal. „Já se ocitla v takovém deliriu tremens. Tehdy jsem pochopila, že je Martin silnější než já. Má mraky chyb, je málo citlivej, ale poprvé v životě jsem byla v něčem druhá a jsem pyšná, že mám doma toho prvního,” chválila manžela v knize.

Dceru připravili o dětství

Život s velvyslancem České republiky v Izraeli nebyl úplně růžový. Manželé byli často od sebe a byli v kontaktu jen přes telefon či internet. V jeden čas se pak Žilková rozhodla, že sbalí sebe i dceru Kordulu, vzdá se kariéry a odcestují společně za Stropnickým. Pro dceru toto rozhodnutí ale nebylo úplně ideální.

„Je zázrak, že to ta holka vůbec vydržela. Myslím si, že jednou si to s ní nějaký psycholog pěkně vyžere, protože v sobě bude mít někde nahromaděné to, do čeho jsme ji vrhli. Že přišla o dětství a dětskou svobodu. Nemohla jít s holkama do lesa, protože za ní šli dva strýci s bouchačkama. To, jak s námi teď mluví a že pubertálně zlobí, je následek toho, že jsme jí sebrali dětství, a taky toho, že jsme ji odvezli do Izraele a sebrali jí závodní tancování, koně a všechno, co měla doma v Česku. Nebylo to vůči ní fér,” vzpomínala po čase Veronika Žilková. Tu nyní nejvíce jistě mrzí to, že všechny možné ústupky, které se rozhodla uskutečnit ve prospěch rodiny, nakonec stejně nedokázaly udržet manželství prohromadě.